Juana Viale reveló cómo está de ánimo Mirtha Legrand tras varios días de internación: "Tiene sus..."

Mirtha Legrand lleva más de 15 días internada en el Sanatorio Mater Dei por una neumopatía. Este viernes se conoció un nuevo parte médico que confirmó su evolución favorable y anticipó que el próximo informe será difundido el lunes, siempre que no haya cambios en el cuadro. Mientras tanto, Juana Viale volvió a ponerse al frente de "La noche de Mirtha" y este sábado contó cómo atraviesa su abuela estos días de hospitalización.

Con Luis Novaresio, Carlos Melconian, Natasha Niebieskikwiat y Barbie Simons como invitados de la "mesaza", la actriz se enfrentó a la competencia del partido entre Argentina y Burkina Faso, que Telefe transmitió en simultáneo.

En medio de la charla, la hija de Leonardo Simons le preguntó a Viale directamente por el estado de salud de Mirtha. "Bien, mejorando momento a momento, día a día. Ya está en un cuarto común", contó la conductora, confirmando que su abuela continúa evolucionando favorablemente.

Juana también habló del ánimo de la histórica presentadora y eligió el humor para describir cómo atraviesa la internación. "Tiene sus días, como su carácter", respondió entre risas. Además, reveló que "Chiquita" sigue la emisión desde el sanatorio y que, una vez terminado el programa, suele hacerle llegar sus observaciones.

El parte médico de Mirtha Legrand.

"Le mandamos un besito muy grande a ella que nos está mirando. Y después me viene la bajada de línea", expresó la actriz frente a las cámaras. Cuando le consultaron qué tipo de indicaciones recibe para llevar adelante las cenas mientras su abuela permanece internada, prefirió mantener la intimidad familiar: "Nada, nada, cosas lindas. Todas cosas lindas, en verdad".

Así, mientras Legrand continúa bajo atención médica, su nieta sostiene su lugar en la televisión y mantiene al público al tanto de cada novedad. Desde hace varias semanas, Viale asumió la conducción de las tradicionales cenas y, emisión tras emisión, comparte pequeñas actualizaciones sobre la recuperación de la Chiqui.