Juana Viale reveló cómo Mirtha Legrand participa de su programa desde la clínica: "Me dice..."

Hace una semana, Mirtha Legrand volvió a ser internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro de neumopatía. Este viernes 25 de septiembre, un nuevo parte médico llevó tranquilidad al informar que la diva evoluciona favorablemente y ya incrementa su actividad física con kinesiología. Mientras tanto, Juana Viale quedó al frente de su programa en El Trece y habló sobre la situación.

La nieta de la conductora continúa reemplazándola en "La Noche de Mirtha" y contó que su abuela sigue cada emisión desde la clínica. "Último fin de semana de septiembre, así que hice asistencia perfecta. Y la abuela, que está mejorando muy bien, así que le mando un beso grande porque no se lo pierde, me ve", expresó Juana durante el programa.

Además, la actriz reveló que Mirtha no se limita a mirar la pantalla, sino que también participa activamente detrás de escena. "Me dice las cosas que sí, las cosas que no, todo. Así que, abuelita, me muevo muy lentamente, ya tú sabes. Así que le mando un beso, que me está mirando desde la clínica Mater Dei", contó entre risas.

El último parte médico de Mirtha Legrand.

El último parte médico

En paralelo, el centro de salud actualizó el estado de la diva mediante un comunicado firmado por Enrique Echagüe, director médico del sanatorio. "Se encuentra muy bien de su cuadro respiratorio, incrementando su actividad física con el equipo de kinesiología". Además, indicaron que Mirtha "continuará internada hasta completar su recuperación, para poder volver a sus actividades diarias".

Por el momento, la conductora seguirá bajo atención médica hasta completar su recuperación. El Mater Dei también pidió respeto y comprensión ante la información sobre su estado y anticipó que, si no surgen cambios, el próximo parte será emitido el lunes.