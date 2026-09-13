Juana Viale reveló detalles sobre la salud de Mirtha Legrand a casi una semana de su internación: "Los médicos le dicen..."

Mirtha Legrand permanece internada en el sanatorio Mater Dei mientras se recupera de un cuadro respiratorio bronquial. Por este motivo, debió alejarse temporalmente de las grabaciones de su programa, que actualmente quedó a cargo de su nieta. Este sábado, luego de conocerse un nuevo parte médico, Juana Viale habló sobre la salud de su abuela al aire de "La noche de Mirtha" y llevó tranquilidad sobre su estado.

Al comenzar la emisión, la actriz explicó por qué era ella quien estaba al frente de la "mesaza". "Estoy yo, porque mi abuelita sigue en la clínica, reponiéndose de mil maravillas", expresó con una sonrisa. De esta manera, buscó llevar calma a los seguidores de la histórica conductora, que permanecen atentos a su evolución.

Luego, Juana contó que La Chiqui tiene muchas ganas de recibir el alta y retomar su agenda habitual. "Hay que retenerla a la señora, porque ustedes saben cómo es. Es la señora eventera, ya estaría en todos lados", comentó entre risas sobre la personalidad inquieta de su abuela.

La nieta de Mirtha también contó que los profesionales prefieren que permanezca unos días más bajo observación. "Entonces, los médicos le dicen: ‘No, mira, Chiquita, quedate un ratito más'. Así que ahí está, en la clínica. Le mandamos un beso enorme, que nos está viendo. Despreocúpense que está bárbara la abuela", aseguró antes de presentar a sus invitados.

El último parte médico de Mirtha Legrand.

Por su parte, el último informe del Mater Dei, difundido el viernes 11, señaló que la evolución de la conductora es favorable. "La Señora Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente de su cuadro respiratorio con una participación activa de su kinesiólogo. Está muy atenta a sus actividades personales, recibiendo visita de amigos y familiares", comunicaron desde la institución.