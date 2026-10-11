Juana Viale reveló la inesperada reacción de Mirtha Legrand tras recibir el alta médica: "Se fue de..."

Después de más de 15 días internada por un cuadro respiratorio, Mirtha Legrand recibió el alta médica el martes 6 de octubre y regresó a su casa. Sin embargo, "La Chiqui" todavía no retomó sus compromisos laborales y Juana Viale continúa al frente de sus programas. Este sábado, en "La Noche de Mirtha", su nieta contó qué hizo la conductora apenas dejó la clínica.

Al comenzar la emisión, la actriz llevó tranquilidad sobre la evolución de la diva y compartió su alegría por el regreso al hogar. "Les quiero contar que mi abuela ya está en su casa, está re contenta", anunció, antes de revelar una anécdota que provocó risas en el estudio.

Según relató, Mirtha no tardó en salir a disfrutar del aire libre. Apenas abandonó el Sanatorio Mater Dei, se fue de paseo con su nieto, Nacho Viale. "Lo primero que hizo cuando se fue de la clínica, se fue con Nacho a dar una vuelta en auto", contó Juana.

El paseo, sin embargo, pareció quedarle corto a la histórica conductora. La actriz explicó que, cuando el productor la llevó de regreso, la diva le hizo un particular reclamo: "Y Nacho la llevó hasta la casa y ella le dijo: ‘¿Tan cortita la vuelta?'. ¡Hasta Mar del Plata se quería ir!". La ocurrencia dejó en evidencia sus ganas de volver cuanto antes a la rutina.

Antes de continuar con el programa, Juana también le dedicó unas palabras cargadas de cariño y celebró que su abuela pudiera recuperarse en su domicilio. "Así que le mandamos un beso. Yo te mando un beso enorme, gigante. Estoy feliz que estés en tu casa ya rompiendo las que... cómo se debe, abuelita. Muy bien, te quiero", expresó entre risas, mientras "Chiquita" sigue descansando antes de regresar a la televisión.