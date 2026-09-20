Juana Viale rompió el silencio sobre Mirtha Legrand tras su nueva internación: "La abuela..."

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei tras una complicación respiratoria que derivó en un cuadro de neumopatía. Mientras se aguarda un nuevo parte médico, Juana Viale quedó al frente de "La Noche de Mirtha" y habló sobre la salud de su abuela.

El viernes, cuando "La Chiqui" volvió a ser hospitalizada, la actriz grabó el programa que saldría al aire al día siguiente. "Otro sábado que estoy acá acompañandolos mientras la abuela se termina de recuperar", expresó al comienzo del historico ciclo de Legrand.

Luego de la grabación, Juana se acercó hasta el Mater Dei para visitar a Mirtha. En ese contexto, el tono distendido que mantuvo frente a las cámaras llevó tranquilidad, aunque la familia todavía aguarda novedades oficiales sobre la evolución de "Chiquita".

El último comunicado del centro de salud señaló que la conductora había ingresado el viernes para realizar estudios, recibir tratamiento y permanecer bajo observación por un cuadro compatible con neumopatía.

El último parte médico de Mirtha Legrand.

Por el momento, no se difundió un nuevo informe médico y se prevé que recién el lunes haya mayores precisiones. En las últimas horas, Ángel de Brito contó que los especialistas habrían identificado la bacteria que afectaba a la conductora. Además, en "Secretos Verdaderos" aseguraron que Mirtha Legrand "está estable y sin fiebre".