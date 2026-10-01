Juli Poggio rompió el silencio tras los rumores de romance con Luck Ra: "Tengo pareja abierta..."

Con el estreno de "MasterChef Celebrity", los participantes comparten largas horas de grabación y comienzan a conocerse más allá de las cocinas. En ese contexto, Moria Casán deslizó que Julieta Poggio y Luck Ra podrían haber iniciado un romance. Ante las repercusiones, la influencer decidió romper el silencio y aclarar qué vínculo mantiene con el cantante.

En diálogo con "A la Barbarossa", Julieta explicó por qué se la vio tan cerca del cordobés durante el reality y negó cualquier relación sentimental. "¿Qué pasa con Luck Ra? Pasa que un día cocinamos juntos y obviamente, después de que cocinás, lo único de lo que hablás es del plato. Hablamos de cómo había quedado, qué le podríamos haber puesto. No quiero spoilear mucho. Si nos vieron juntos es por eso, pero jamás pasó nada con él", aseguró.

La ex participante de "Gran Hermano" también recordó que conoce al músico desde hace varios años. Ambos compartieron el videoclip de "La Morocha" y, según contó, desde entonces mantienen una buena relación. "Lo conozco hace un montón, desde que grabamos el video de ‘La Morocha', y siempre nos llevamos bien. Perdón por pincharles el globo, pero no es mi estilo. No hay ningún romance por ahora", sostuvo.

Después, la conversación pasó por su situación sentimental. Poggio confirmó que continúa en pareja con Fabrizio Maida y explicó que ambos tienen una relación abierta. "Tengo pareja abierta, pero no porque tenga pareja abierta me va a gustar cualquier chico", expresó, diferenciando la modalidad de su vínculo de los rumores que la relacionaron con Luck Ra.

Sin embargo, las versiones sobre la vida amorosa del cantante volvieron a tomar fuerza poco después. Gustavo Méndez aseguró que Luck Ra estaría en pareja desde hace aproximadamente un mes, aunque evitó revelar la identidad de la joven. La información generó la reacción de Moria, quien no dudó en preguntar: "¿Julieta Poggio?".

La pregunta de la conductora volvió a poner a la influencer en el centro de las especulaciones, aunque ella ya había dado su respuesta. Mientras tanto, Poggio dejó en claro que mantiene una relación abierta con Maida y negó que exista un romance con su compañero de "MasterChef Celebrity".