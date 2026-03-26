Julieta Poggio protagonizó un blooper en "Pasapalabra" que se volvió viral: la insólita respuesta que generó todo tipo de reacciones

La participación de Julieta Poggio en "Pasapalabra" dejó mucho más que un paso por el estudio: un blooper inesperado que rápidamente se hizo viral.

Durante su intervención en el clásico juego de "El Rosco", la consigna parecía sencilla, pero el desenlace fue completamente distinto al esperado.

La pregunta que desató todo

Todo ocurrió cuando el conductor Iván de Pineda leyó la definición correspondiente a la letra "P". "Personaje de la literatura y el cine, un muñeco de madera que cobra vida y al que le crece la nariz cuando miente", indicó.

La respuesta parecía obvia para todos en el estudio. Sin embargo, Julieta sorprendió con una reacción tan espontánea como inesperada.

El blooper que hizo estallar el estudio

Lejos de responder correctamente, la ex "Gran Hermano" lanzó una frase que descolocó a todos. "¿Piñón Fijo?", expresó.

La respuesta generó un instante de desconcierto seguido de carcajadas generalizadas. Incluso la propia Poggio dudó al decirlo, pero ya era tarde: el momento quedó marcado como uno de los más desopilantes del programa.

@rollinnews %uD83D%uDE05VIRAL: ESCUCHENLA QUE SABE! Juli Poggio protagonizó un momento viral en Pasapalabra al confundir a Pinocho con Piñón Fijo. La consigna preguntaba por el personaje de madera cuya nariz crece al mentir, y su respuesta desató risas y reacciones en redes sociales. %u26ABMás información %uD83D%uDC49%uD83C%uDFFChttps://rollinews.com/feed/error-viral-de-juli-poggio-en-pasapalabra-confundio-a-pinocho?q=POGGIO %u266C sonido original - Rollin News

Viralización y debate en redes

El episodio no tardó en explotar en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron el clip y opinaron sobre lo sucedido.

Las críticas no solo apuntaron a Julieta, sino también a la producción del programa por el perfil de invitados convocados. Muchos cuestionaron la elección de figuras mediáticas por sobre participantes con mayor conocimiento en cultura general.

Entre los comentarios que circularon, se destacaron frases como:

- "No entiendo cómo esta chica sigue circulando por los medios".

- "Estas son las personas que la televisión de hoy en día quiere poner como ejemplo a los jóvenes".

- "Con estos invitados de reality no podes hacer preguntas que sobrepasen el nivel de un nene de 6 años".

- "No lleven mas a estos por favor, se pierde la esencia del programa, lleven gente del público que tenga ganas de jugar realmente".

Entre el humor y la polémica

Lo que comenzó como un simple juego terminó convirtiéndose en un fenómeno viral que combinó humor, sorpresa y debate.

El blooper de Julieta Poggio volvió a demostrar el impacto que pueden generar este tipo de momentos en televisión, donde una respuesta inesperada alcanza para encender las redes y abrir discusiones sobre el rumbo de los programas actuales.