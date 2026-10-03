Julieta Prandi rompió el silencio tras la apelación de su expareja: "Mis hijos le tienen terror..."

Julieta Prandi rompió el silencio después de que la defensa de Claudio Contardi apelara la condena. El empresario recibió 18 años y seis meses de prisión por abuso sexual agravado y violencia de género contra la conductora, que se casó hace muy poco con Emanuel Ortega. Sus nuevos abogados presentaron un recurso ante la Suprema Corte bonaerense. Prandi aseguró que está tranquila y contó cómo viven sus hijos este momento.

La apelación que reabrió la causa

La defensa de Contardi, a cargo de los abogados Francisco Oneto e Ignacio Alvarado, recurrió ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Buscan revertir el fallo que confirmó la condena. El Tribunal de Casación Penal bonaerense había ratificado la sentencia en septiembre, aunque redujo la pena de 19 a 18 años y seis meses de prisión. La reducción se dio al quitar un agravante vinculado con la actitud del imputado después del hecho .

Los letrados sostienen que existen "dos relatos distintos" de la misma persona. Argumentan que Prandi ofreció entrevistas a revistas de alcance nacional entre 2015 y 2017, período en el que habrían ocurrido algunos de los hechos denunciados. En esas notas, según la defensa, la modelo habló de aspectos positivos de su matrimonio. En el juicio de 2025, en cambio, relató situaciones de violencia y abuso sexual.

"La defensa no le pide a la Corte que decida hoy cuál de las dos versiones es cierta. Sostiene algo más simple: frente a dos relatos tan distintos de la misma persona, lo mínimo era preguntarle en el juicio", declaró Oneto a TN.

Los abogados piden la absolución de Contardi o, como alternativa, la realización de un nuevo juicio. También cuestionan que la causa no se haya resuelto mediante un jurado popular y objetan la pericia psicológica realizada durante el proceso .

La respuesta de Julieta Prandi

La conductora habló con "LAM" y se mostró confiada en la firmeza del fallo. "Por supuesto, tiene estrategias legales para apelar una o dos veces más, pero es muy difícil que después de que Casación haya confirmado una sentencia, esto se revierta, así que estoy muy tranquila", expresó.

Prandi remarcó que el reclamo de la defensa no es nuevo. "Ya pasó eso, fue otra instancia y eso que pidió fue rechazado por Casación. No solo fue rechazado, sino que además confirmaron sentencia a 18 años y medio, lo cual me trae muchísima paz", agregó.

La modelo también recordó que el debate oral se realizó sin jurado popular a pedido de Contardi. "Un año antes, él pidió que fuera sin jurado. De hecho, yo me opuse. Le dieron la razón a él y se hizo el juicio como él quería", detalló.

El impacto en sus hijos

Consultada sobre cómo atraviesan sus hijos la situación judicial de su padre, Prandi eligió ser cuidadosa. "Mis hijos están bien, es lo que voy a decir. Están en paz", señaló. Pero después agregó una frase que generó impacto: "A ellos les da tranquilidad que esté preso porque le tienen terror".

La conductora aclaró que no busca exponer a los chicos públicamente. Sus hijos Mateo y Rocco son fruto de la relación con Contardi, que se extendió desde 2001 hasta 2019.

El derrotero judicial

Contardi recibió su primera condena el 13 de agosto de 2025. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana lo sentenció a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado en contexto de violencia de género. En ese momento, se ordenó su detención y su inclusión en el Registro Nacional de Personas Condenadas por Delitos Vinculados a la Integridad Sexual.

En septiembre de 2026, la Cámara de Casación confirmó la condena y la calificación legal, pero redujo la pena a 18 años y seis meses. Ahora, la Suprema Corte bonaerense deberá analizar el recurso presentado por los nuevos abogados de Contardi y definir si hace lugar al pedido o si deja firme la sentencia.

El análisis de lo que viene

La causa entró en una nueva instancia con la apelación ante la Suprema Corte. La defensa de Contardi apuesta a instalar la idea de que hubo un relato cambiante por parte de la denunciante. El argumento se apoya en entrevistas de revista que Prandi dio en los años en que, según la denuncia, ocurrían los abusos.

Del otro lado, la querella y la propia Prandi sostienen que el juicio ya revisó esas cuestiones y que el fallo quedó firme. La reducción de la pena en Casación, lejos de debilitar la condena, confirmó la responsabilidad penal del empresario.

Lo que está en juego ahora es si la Suprema Corte admite el recurso y ordena un nuevo juicio, o si ratifica la sentencia tal como quedó. Prandi dice estar tranquila. Sus hijos, según su testimonio, también. El tiempo dirá si la estrategia de la defensa alcanza para torcer un fallo que ya pasó por dos instancias.