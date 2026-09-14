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L-Gante, afuera de "MasterChef Celebrity" a días de su estreno: los motivos detrás de su salida

El cantante había sido anunciado como participante de la nueva temporada, pero un inesperado movimiento encendió las alarmas y luego se conoció qué ocurrió con su incorporación al ciclo de Telefe. Leé los detalles, en la nota.

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Durante las últimas horas, un llamativo movimiento en redes sociales llamó la atención de los usuarios y despertó dudas sobre la continuidad de L-Gante en "MasterChef Celebrity". Después de varias horas de incertidumbre, finalmente se conoció que el cantante no formará parte del reality culinario de Telefe.

El artista había sido anunciado como una de las figuras que integrarían la nueva temporada, bajo la conducción de Wanda Nara. Sin embargo, con el correr de los días, algo cambió: el periodista Nahuel Saa advirtió que desaparecieron las publicaciones que anunciaban su incorporación en Instagram, tanto de sus perfiles como de las cuentas oficiales vinculadas al programa y al canal.

La situación no tardó en generar distintas especulaciones acerca de los motivos detrás de su salida. Ante este escenario, desde Visiónshow se contactaron con integrantes de la producción y fuentes cercanas al canal, quienes confirmaron que las partes no lograron cerrar un acuerdo para concretar su llegada al ciclo.

Según trascendió, las conversaciones habían avanzado y su participación se daba prácticamente por confirmada. Finalmente, quedaron diferencias en las condiciones del contrato que impidieron llegar a un entendimiento. Entre los puntos que habrían generado el desacuerdo también apareció la cuestión económica.

La foto que promocionaba a L-Gante en "MasterChef Celebrity".&nbsp;
La foto que promocionaba a L-Gante en "MasterChef Celebrity". 

De esta manera, L-Gante quedó oficialmente afuera de la próxima edición de "MasterChef Celebrity". Al mismo tiempo, desde Telefe descartaron otras versiones que circularon en las últimas horas, entre ellas una supuesta pelea con Wanda Nara o algún conflicto personal como motivo de su desvinculación.

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