¿L-Gante renunció a "MasterChef Celebrity" antes de su estreno?: el gesto en redes que despertó rumores

Semanas atrás se confirmó la participación de L-Gante en la nueva edición de "MasterChef Celebrity". La expectativa creció por su incorporación al reality de Telefe y por la posibilidad de verlo junto a Wanda Nara, conductora del ciclo. Sin embargo, un movimiento en redes generó dudas sobre su continuidad.

Este domingo, el periodista Nahuel Saa advirtió que la imagen con la que se promocionaba la participación del líder de la "Cumbia 420" en la competencia culinaria había desaparecido de las cuentas oficiales de "MasterChef Celebrity", Telefe y del propio artista en Instagram. En cambio, las publicaciones del resto de los concursantes continuaban disponibles. El detalle no pasó inadvertido y rápidamente despertó especulaciones sobre una posible baja del referente de la Cumbia 420.

El anuncio de su incorporación había sido realizado el 25 de agosto, cuando la producción presentó al músico junto a Luck Ra como parte del elenco. Incluso, L-Gante había mostrado en sus redes algunos momentos vinculados a la cocina desde su casa. Ahora, su ausencia de las publicaciones oficiales volvió a instalar interrogantes.

Mientras otras figuras como Marta Fort, Julieta Poggio y Caño Massoco compartieron registros de sus preparativos junto al equipo, no aparecieron imágenes recientes del cantante en esas instancias. Ante este panorama, todavía no existe una explicación oficial que permita determinar si se trata de una decisión definitiva o de un cambio en la estrategia de comunicación.

La foto de L-Gante que desapareció de las redes de "MasterChef Celebrity". (Foto: Instagram).

Por el momento, ni la producción del programa ni L-Gante se refirieron públicamente al tema. Así, quedó abierta la incógnita sobre qué sucedió detrás de escena y si finalmente el artista formará parte de las cocinas más famosas de la televisión.