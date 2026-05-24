La China Ansa contó la verdad de su pelea con Pilar Smith en Telefe: "No hubo vuelta atrás..."

Un inesperado enfrentamiento sorprendió al mundo periodístico y de la farándula en las últimas horas. Josefina "la China" Ansa contó el verdadero motivo de su pelea con Pilar Smith, colega con quien trabajaba en la pantalla de Telefe hasta no hace mucho tiempo.

Al aire de "El ejército de LAM" (Bondi Live), China Ansa respondió las preguntas en torno al conflicto con Pilar. De acuerdo con su relato, las rispideces entre ambas comenzaron con un comentario desafortunado suyo que llegó a oídos de la actual "angelita", desatando su enojo para siempre.

"Me imaginaba que ella sentía todo esto y ahora explotó. Yo me lo veía venir", arrancó diciendo la exconductora de "Escape perfecto". Y expuso el detrás de fondo que provocó el quiebre de la relación laboral: "Me levantaba a las 04.00, hacía 'Buen Telefe'. Me acostaba a la una de la maña, a las dos de la mañana, me tomaba tres bondis para llegar a Telefe".

Y siguió: "Pilar empezó a tomarse algunas licencias, pero yo estaba tan caliente con esta situación; tan caliente con mi cansancio y el estrés que un día dije: 'Pilar está faltando de cinco de seis días, pero está mina se está quedando con un chongo'".

"Fue un comentario al azar en la redacción y se lo contaron. Ahí se pudrió todo, no hubo vuelta atrás hasta el día de hoy", explicó China Ansa. No obstaste, cuando fue consultada si tomaría café con Pilar Smith, la periodista fue sincera: "¿Qué café? Si no coincidimos en nada".

Y reveló que Pilar tampoco se portó bien en esta historia: "Ella también cuando yo entré hizo algunas cosas desafortunadas que elijo olvidarme. En vez de enojarme, abrir una guerra innecesaria, fui y le dije: 'Che, escuchame ¿por qué estás haciendo esta boludez?'. ¿Y sabés qué me dijo? 'Tenés razón'". Finalmente, la China confesó que se "arrepiente" del comentario desafortunado hacia su excompañera.