La China Suárez postergó sus proyectos laborales por culpa de Mauro Icardi: "No va a tomar ninguna decisión..."

En la última semana, un hecho viral arruinó la armonía de la pareja de la China Suárez y Mauro Icardi. Por un exceso peligroso de la actriz, trascendió que al futbolista le habían quitado la licencia de conducir, algo que él negó rotundamente. Tras ello, ahora los rumores aseguran que Suárez atraviesa un momento de pausa profesional que llamó la atención en el ambiente. Después de un año intenso, con rodajes y compromisos laborales, la actriz decidió tomarse un respiro. Pero esa pausa no responde solo a una necesidad de descanso: según trascendió, la intérprete tiene varias ofertas, y sin embargo eligió postergar cualquier definición hasta que se aclare el futuro futbolístico de su pareja.

La información la dio a conocer Gustavo Méndez en su ciclo de streaming "La Posta del Espectáculo". Según el periodista, la actriz recibió propuestas concretas para volver a la pantalla, pero su decisión pasa por otro lado: "Tiene ofertas de ficciones, de series, pero hasta que no sepa cuál va a ser el destino futbolístico del señor Mauro Icardi no va a tomar ninguna decisión sobre su futuro". La frase deja en claro que el rumbo laboral de la China está atado, al menos por ahora, a lo que ocurra con el delantero.

El presente de Icardi, mientras tanto, sigue sin resolverse. El futbolista quedó libre tras su salida del Galatasaray y, aunque su nombre sonó en clubes de Grecia, España e Italia, todavía no firmó con ninguna institución. Su representante, Elio Pino, confirmó que las conversaciones siguen abiertas, pero no hay un acuerdo cerrado.

A eso se suma un dato que complica cualquier negociación: el delantero lleva alrededor de tres meses sin disputar partidos oficiales, algo que los clubes suelen evaluar con atención a la hora de incorporar a un jugador.

Otro detalle que influye en la decisión de la pareja es el deseo personal del futbolista. Según reveló Méndez, Icardi quiere instalarse en Italia, país donde cuenta con ciudadanía. Esa preferencia condiciona no solo su futuro deportivo sino también la agenda de la China, que prefiere no comprometerse con proyectos que puedan quedar descolgados si la pareja cambia de país.

La situación generó todo tipo de reacciones. Mientras algunos elogian que la actriz priorice su vida personal por encima de lo laboral, otros cuestionan que una intérprete de su nivel postergue oportunidades por una definición que no depende de ella.

En paralelo, Yanina Latorre volvió a apuntar contra la pareja en una transmisión por El Observador 107.9, en el marco de la polémica por la licencia de conducir inhabilitada del futbolista. "No estamos obsesionados. Nos importa un huevo la vida de estos dos, pero son dos papeloneros", disparó la conductora.

Lo cierto es que la China Suárez eligió un perfil bajo y evita pronunciarse públicamente sobre la decisión. Su entorno asegura que la actriz disfruta de este paréntesis y que no tiene apuro por volver a los sets. El desenlace de la historia depende, en buena medida, de lo que ocurra con Icardi en las próximas semanas. Mientras el delantero define su rumbo, la actriz espera con paciencia y mantiene en suspenso su regreso a la ficción.