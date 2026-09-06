La China Suárez presumió su lujoso anillo de compromiso con Mauro Icardi: las románticas fotos

Eugenia "la China" Suárez y Mauro Icardi volvieron a mostrarse juntos y, con sus últimas publicaciones, dejaron atrás los rumores de distancia que habían circulado sobre la pareja. La actriz compartió un compilado de fotos de unos días de descanso en una casaquinta, bajo la frase "Compiladito de unos días felices", donde se los pudo ver muy acaramelados y disfrutando del tiempo juntos.

En las imágenes, ambos aparecen compartiendo distintos momentos al aire libre, junto a la pileta y en medio de un entorno de campo. Incluso protagonizaron una romántica postal en la que Mauro sostiene a la China en el aire mientras ella sonríe, además de un beso frente a la piscina.

La pareja de la China Suárez y Mauro Icardi. (Instagram/@sangrejaponesa).

Pero hubo otro detalle que no pasó inadvertido: el lujoso anillo de compromiso que lleva la actriz. En una de las fotografías, mientras Icardi la abraza por detrás, la China deja ver en primer plano la joya con una importante piedra, confirmando una vez más el costoso accesorio que simboliza su compromiso con el futbolista.

El lujoso anillo de compromiso que presumió la China Suárez. (Instagram/@sangrejaponesa).

La actriz también le dedicó un particular mensaje a Icardi al compartir un collage de cuatro imágenes del delantero. Sobre las fotos escribió "Amor de mi vida", dejando en claro que cada día están más cerca del altar y descartando así todas las versiones que hablaban de un distanciamiento entre ellos.

Crece la incertidumbre sobre el futuro profesional de Mauro Icardi

Mientras en el plano sentimental parecen atravesar una etapa de tranquilidad, el panorama para Mauro Icardi no sería igual de alentador en lo profesional. Según informó Juan Etchegoyen, el futbolista habría terminado su vínculo con su representante, Elio Pino, luego de que no lograra conseguirle un nuevo club.

El futuro deportivo de Icardi aparece así rodeado de incertidumbre, ya que los principales mercados de pases cerraron y crece la posibilidad de que permanezca seis meses sin jugar. Por ahora, una de las opciones que aparece sobre la mesa es Tigres de México, aunque la negociación todavía no estaría cerrada.

Mientras tanto, la China Suárez se muestra con prendas hechas a medida, joyas de lujo y carteras de diseñador. Pareciera que la pareja del jugador no escatima en gastos, incluso en medio del incierto momento que atraviesa el delantero.