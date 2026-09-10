La China Suárez y Mauro Icardi ya tendrían nuevo destino: el país europeo al que se mudarían

La China Suárez y Mauro Icardi regresaron a la Argentina después de estar casi un año en Turquía. Sin embargo, en las últimas horas trascendió que la pareja, que presume su compromiso con lujosa joyería, podría arribar a un nuevo destino. El periodista Gustavo Méndez, muy cercano a la actriz, sorprendió con un posteo donde aseguró que el futbolista tendría dos ofertas para jugar en clubes de la liga griega tras su paso por el Galatasaray de Turquía.

Aunque señaló que está analizando las propuestas de los clubes Olympiacos FC y Paok Salonica FV, no descartó que pueda negociar con algunos de los otros que ya habían trascendido, como los italianos Parma y Lazio .

El periodista además dejó en claro que en cualquier caso el delantero estará acompañado por su novia. "María Eugenia China Suárez y sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, también, al igual que en Turquía, vivirán en el país que decida aceptar la propuesta su actual pareja", concluyó. Lo cierto es que, más allá de los rumores y trascendidos, hasta el momento ninguno de los protagonistas de esta historia se expresó para confirmar o desmentir la versión.

Icardi quedó libre tras su salida del Galatasaray, donde dejó una marca de 77 goles en 134 partidos y seis títulos locales. Su representante, Letterio Pino, aclaró que la prioridad del delantero pasa por hallar un proyecto sólido que le garantice continuidad por un par de temporadas. "El dinero no es la prioridad. Busca un proyecto técnico y la posibilidad de quedarse en un lugar dos o tres años", sostuvo.

Entre las alternativas que circularon, Lazio fue la que más avanzó en términos concretos: el club romano ofreció primero dos millones y medio de euros por una temporada y luego mejoró la propuesta a un contrato de dos años por tres millones de euros anuales . Sin embargo, el entorno del delantero decidió frenar la negociación. Mientras tanto, el Olympiacos, que compite en torneos continentales europeos, aparece como una de las opciones más firmes .

En paralelo a las versiones sobre su futuro, Mauro Icardi vivió un emotivo reencuentro con sus hijas Francesca e Isabella después de dos meses sin verse. La situación se produjo tras el escándalo por los pasaportes robados en Italia, que impidió a las niñas asistir a la primera semana de clases porque el futbolista no había firmado la autorización para renovarlos.

Nora Colosimo, madre de Wanda Nara y panelista de "LAM", contó que fue la propia Wanda quien logró convencer a Icardi de compartir una cena con sus hijas antes de que él viajara. "Finalmente, las nenas se van ahora a cenar con su papá antes de que viaje. Estoy orgullosa de mis nietas", expresó Colosimo, aunque no se supo si la China Suárez participó del encuentro. El reencuentro marcó un punto de quiebre en la relación del delantero con sus hijas, que estaban muy ofendidas por la negativa del padre a firmar los documentos.