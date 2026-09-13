La confesión de Sofi Martínez que desilusionó a Diego Leuco en "La Peña de Morfi": "El día que nos separamos..."

Este domingo 13 de septiembre, "La Peña de Morfi" tuvo un programa especial por la pantalla de Telefe. Sofi Martínez reemplazó a Carina Zampini en la conducción y volvió a trabajar junto a su ex Diego Leuco a casi tres años de su separación. Además de la dinámica habitual del ciclo sobre música y cocina, la expareja se sometió a una entrevista cruzada donde la periodista deportiva desilusionó al conductor con su sincera respuesta.

Con Sebastián Wainraich como intermediario y bajo la atenta mirada del resto del equipo y el público, Sofi y Diego se hicieron preguntas por demás filosas tras el final de la relación amorosa.

"¿Cuánto tiempo más seguiste viendo mis redes después de que nos separamos?", le consultó Diego Leuco a Sofí Martínez, dando por sentado que ella seguía observando lo que él subía públicamente.

A lo que la periodista de la Selección Argentina respondió con total honestidad: "El día que nos separamos te silencié y es el día de hoy que no aparecés en mis redes sociales". Y buscó aprobación: "¿Está bien o no? Soy muy adulta".

En tanto, Diego Leuco quedó completamente desilusionado tras enterarse de que sigue silenciado por su exnovia. "Me duele seguir silenciado", admitió el integrante de Luzu TV.

En ese entonces, Sofí Martínez justificó su decisión de "congelar" a su expareja. "Lo que me pasa es que es mejor silenciarte que eliminarte. Cuando uno se separa, tiene que vivir su duelo", explicó.

Allí Sebastián Wainraich intervino para preguntarle si nunca se le ocurrió entrar al perfil de Leuco para ver en qué andaba. "No sé, soy bastante tajante. Muy tajante", redobló la apuesta la periodista deportiva, remarcando su postura firme.