La denuncia de Valentín Yankelevich: así hablaba Dario Giordano de sus hijos y de Romina Yan antes de la polémica

En las últimas horas, Valentín Yankelevich generó una fuerte repercusión en la farándula argentina al denunciar públicamente a su papá, Darío Giordano, por presunta violencia física y psicológica. Mientras el viudo de Romina Yan mantiene el silencio, salió a la luz una entrevista en la que hablaba de sus hijos y del recuerdo de la actriz.

Las imágenes corresponden a septiembre de 2018, cuando el productor televisivo asistió al Gran Rex para presenciar "ViveRo", el homenaje que organizaron Cris Morena y Gustavo Yankelevich para recordar a Romina, a ocho años de su muerte. En aquella oportunidad, el empresario dialogó con las cámaras de "Hay que ver", el ciclo de El Nueve, y compartió sus sensaciones sobre el tributo.

Al referirse a la iniciativa, Giordano destacó el valor que tenía para su familia mantener viva la memoria de la actriz. "Siempre es hermoso recordarla y ahora más que con este homenaje que es maravilloso para nosotros", expresó durante la entrevista.

Luego, el cronista Alejandro Castelo le preguntó qué era lo que más extrañaba de Romina. Giordano hizo una distinción entre el personaje que el público conocía y la mujer que había compartido su vida cotidiana con él. "A ver, a mí me toca otra Ro, no es Belén Fraga. Mi Ro, como digo a veces, tiene más que ver con eso, con una persona maravillosa que unía, que era todo amor, y eso estará siempre conmigo y con todos".

Romina Yan y sus hijos.

En otro momento de la charla, también habló sobre cómo sus hijos mantenían presente a su mamá y la relación que habían construido con el mundo artístico. "Es entender también esa parte maravillosa de su mamá, poder agradecer y vivir eso con ellos, que hoy son artistas también y heredaron de ella todo. Verlos también a ellos arriba del escenario, de este escenario que la vimos siempre a ella, es maravilloso y muy movilizado", sostuvo.

Por último, Giordano intentó explicar el cariño que el público todavía sentía por Romina y la conexión que había logrado generar a lo largo de su carrera. "No hay una explicación racional, ella transmitía con el corazón, real, y entonces yo creo que esa conexión es la que hace esto, que la gente está porque siente como sentía ella cuando estaba acá con nosotros, entonces me parece que eso es lo que no se termina nunca".

La entrevista volvió a cobrar relevancia en medio de la repercusión por las declaraciones de Valentín. Hasta el momento, Giordano no realizó declaraciones públicas sobre las acusaciones.



