La denunciante de Joaquín Levinton rompió el silencio tras los audios donde lo amenaza de muerte: "Muestran lo peor..."

Los terribles audios de la denunciante de Joaquín Levinton, donde amenaza de muerte al cantante, tuvieron gran repercusión mediática. Al respecto fue consultado el líder de Turf, quien aclaró que él no filtró la grabación de voz y advirtió la peligrosidad de la situación a la que se enfrenta. Ahora, rompió el silencio la mujer llamada Paula en los medios.

En diálogo telefónico con Yanina Latorre al aire del ciclo "Sálvese quien pueda", Paula contó cómo se encuentra por estas horas. "Estoy somatizando los nervios y todo lo que pasé estos días. Estoy de repente con temblores y bastante llorona", comenzó diciendo en el ciclo de América TV.

"El martes tengo que ir a declarar y tengo la oportunidad para que se aclare todo lo que yo viví. Quiero que mi denuncia sea escuchada y que los hechos que yo digo sean investigados", sostuvo sobre la causa judicial.

Acerca de los audios que se filtraron de ella, contrapuso: "Yo tuve una época en la que estaba sacada de quicio. Esos audios muestran lo peor de mí. Joaquín borra mensajes. Muestra lo que quiere".

Al profundizar en su relato, la denunciante de Joaquín Levinton lanzó una fuerte frase contra el cantante: "Cuando lo conocí a él, en 2015, era una persona totalmente normal y sana. Tenía un novio y viajaba. Lo conocí a él y mi vida fue declive total en todo sentido, porque él fue claramente el que me introdujo a las drogas. Yo estaba enamorada de él y hacía lo que me decía".

Ante la pregunta de Yanina Latorre de si tiene pruebas para respaldar la grave acusación que hizo, la joven afirmó: "Sí, claro, pero cuando pasó eso estaba Joaquín, yo y cuatro paredes".

"Desde que lo conocí a él, mi vida cayó en todo sentido. Entré en una especie de demencia porque estaba enamorada y hacía todo lo que él me decía", agregó.

Por último, Paula reiteró sus acusaciones contra Joaquín Levinton: "Él me abusaba, me filmaba películas eróticas. Él lo hacía por diversión... Él me estaba sacando toda la luz que yo tenía adentro".