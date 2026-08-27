La desopilante reacción de Mario Pergolini tras enterarse de que su hija se anotó a "Popstars": "¿No me tendrías...?"

A poco de su gran televisivo, "Popstars" generó repercusión en redes sociales, donde los usuarios comparten sus reacciones mientras siguen el minuto a minuto del reality musical que busca formar la próxima banda pop femenina. Uno de los momentos más comentados por los internautas fue el casting de Valentina, la hija de Mario Pergolini. Tras volverse viral su participación en el certamen, el conductor hizo un desopilante comentario al respecto en la última emisión de "Otro día perdido" (El Trece).

Fiel a su humor ácido, Pergolini compartió su reacción al enterarse de que su hija de 20 años forma parte del programa tras la repercusión en los medios. "Yo justo tengo ahora a mi hija media expuesta por ahí porque me hace cola en realities y se va...", arrancó diciendo el presentador de televisión.

Y reveló la charla privada que tuvo con Valentina Pergolini: "Le digo: 'Mi amor, mi vida, mi cielo, con lo que papá cuidó todo esto. ¿No te pareció que me tenías que haber contado?'", dejando entrever que la joven no le había avisado de su participación en "Popstars".

La performance de Valentina Pergolini cantando la canción de Maria Becerra 'Tatú'.#Popstars pic.twitter.com/WBJ1W6ss5f August 27, 2026

"Todos los medios del país lo levantaron. Como son, eh", comentó Evelyn Botto. "En otro canal, en el horario que compite casi", sumaron en simultáneo junto a Agustín "Rada" Aristarán para darle mayor comicidad a la secuencia. Cabe mencionar que el programa que conduce Nico Vázquez comparte unos minutos al aire con "Otro día perdido", sin restarle el hecho de que Telefe y El Trece son grandes competidores.

Luego, Mario Pergolini retomó su conversación con su hija. En ese entonces, el conductor reveló, a modo de broma, que le preguntó a su hija si conocía a Adrián Suar, ya que le "preguntó" por la participación de su hija en "Popstars". "Adrián te escribió en qué anda tu hija", acotó Rada Aristarán.

"Con mi mujer estamos viendo el caso de otros chicos con otros padres y justo salió este... Pero bueno, no tocamos porque para mí es un tema muy sensible. No es como Facundo y la novia, pero estamos a dos semanas", cerró Pergolini, muy divertido.