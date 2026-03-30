La dura sanción de "Gran Hermano" que sacudió la convivencia y lo complica todo: "No jueguen con mi paciencia..."

Con el paso de los días, la convivencia en "Gran Hermano: Generación Dorada" se torna cada vez más difícil y los participantes se enfrentan a situaciones complicadas. A pocas horas de la próxima eliminación, un nuevo hecho alteró la dinámica: los concursantes recibieron una sanción que afecta su alimentación y que ya comenzó a generar tensión en la casa.

El conflicto estalló tras incumplir una de las normas más importantes del juego. Los jugadores escucharon gritos y mensajes provenientes del exterior y, en lugar de mantenerse al margen, algunos los comentaron con sus compañeros, pese a las advertencias previas. Al percatarse, "Gran Hermano" reaccionó de manera inmediata y contundente con un fuerte comunicado que fue emitido durante la gala del domingo.

"Quiero compartir mi profundo malestar hacia todos ustedes. Por desoír o desatender las advertencias que les expreso", comenzó "Big", dejando en claro su enojo. Luego, recordó: "Está absolutamente prohibido hablar sobre lo que escuchan. No se puede hacer ninguna mención al respecto".

El enojo no cedió y las indicaciones fueron reiteradas con claridad: "Esta competencia, señores, se juega puertas adentro. Los gritos, como ya lo he dicho, no tienen relevancia. Hagan de cuenta que no existen. No se dejen seducir por los cantos de sirena". Lejos de suavizar el tono, "El Supremo" fue todavía más directo: "Quiero ser claro. No jueguen con mi paciencia".

Los participantes recibieron una dura sanción. (Foto: Captura Youtube/ Gran Hermano Argentina).

En ese marco, recordó que días atrás ya había llamado la atención por un episodio similar. "En aquella ocasión les había comunicado que de reiterarse la desobediencia sobre la prohibición de hablar de los gritos, recibirían una sanción. No obstante, ayer muchos de ustedes volvieron a transgredir esta disposición", señaló.

Finalmente, "Gran Hermano" comunicó que la sanción afectaría a toda la casa, ya que estaba vinculada al presupuesto semanal. "De superar la prueba semanal, obtendrán la mitad del presupuesto asignado. Pero si la pierden, solo contarán con el 25 por ciento", anunció, sumando otra complicación: tendrán apenas cinco minutos para abastecerse en el supermercado.

En un espacio donde la comida ya es un punto sensible, la reducción aparece como una amenaza concreta y el malestar estalló rápidamente. Entre los primeros conflictos, se destacó una fuerte pelea a los gritos entre Andrea del Boca y Sol Abraham que terminó en insultos y con la casa más dividida que nunca.