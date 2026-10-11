Homero Pettinato fue contundente sobre su relación con Sofía Gonet en "PH: Podemos Hablar": "Es difícil amar a alguien que..."

A más de un año de la separación, la relación de Homero Pettinato y Sofía "La Reini" Gonet sigue dando que hablar. Después de quedar en el centro de la escena por la denuncia contra el fan de su expareja que lo amenazó de muerte, el músico visitó este fin de semana "PH: Podemos Hablar" y habló sobre el vínculo que mantuvo con la influencer.

Durante el clásico frente a frente del programa de Andy Kusnetzoff, el humorista compartió una instancia de preguntas con Luis Novaresio. Antes de avanzar, el periodista le dio a elegir entre dos temas sugeridos por sus compañeros: su deseo de ser padre o su historia sentimental. El hijo de Robert Pettinato optó por la segunda alternativa.

Sin rodeos, el comunicador quiso saber: "¿Seguís enamorado de la Reini?". La respuesta de Homero fue sincera, aunque dejó lugar a las dudas: "Sí, creo que sí, no estoy tan seguro. Cuando algo no funciona realmente, es difícil describir lo que te está sucediendo, es una pared contra la que reboté demasiadas veces la verdad".

Al profundizar sobre lo que ocurre entre ambos, el humorista reconoció que todavía existe una conexión importante. "Cuando el contacto es amoroso, es algo muy fuerte lo que nos pasa a los dos", sostuvo. Sin embargo, aclaró que las diferencias vuelven a aparecer y terminan alejándolos, por lo que no se animó a anticipar qué podría suceder más adelante.

Homero y Sofía Gonet se separaron en julio de 2025.

Por último, Homero reflexionó sobre el dolor de amar a alguien con quien no se puede construir una relación. "Yo he dejado de amar y me han dejado de amar, cuando te dejan de amar es terrible, cuando dejas de amar es difícil comunicarlo pero no hay forma de refutarlo y darle la vuelta, cuando amas a alguien que no te hace bien es muy difícil", explicó.

Y sumó: "Esta es muy difícil porque no es ‘no te amo más' es ‘no podemos estar juntos'. Amor hay, pero también hay una larga lista de incompatibilidades que hacen que no funcione la alquimia del amor, no es solamente amarse". Así, dejó en claro que los sentimientos no siempre alcanzan para superar las diferencias.