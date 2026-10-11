La fuerte confesión de Juana Repetto en "PH: Podemos Hablar" sobre el nacimiento de su tercer hijo: "Es el único que..."

Este sábado, Juana Repetto visitó "PH: Podemos Hablar" junto a figuras como Homero Pettinato, Luis Novaresio y Vicky Xipolitakis. A ocho meses del nacimiento de su tercer hijo, Timoteo, la influencer habló sobre su experiencia con la maternidad e hizo una sincera confesión sobre la llegada del pequeño.

Durante la charla con Andy Kusnetzoff, la hija de Nico Repetto y Reina Reech recordó que el embarazo no estaba en sus planes. La noticia llegó después de que se separara de Sebastián Graviotto, con quien había estado casada y tuvo su segundo hijo. Sin embargo, antes de hablar con el padre del bebé, necesitó procesar lo que estaba viviendo, ya que en el pasado había atravesado una pérdida gestacional.

Repetto contó que ambos descubrieron que el método anticonceptivo había fallado y que la gestación se produjo a partir de un único encuentro después de la ruptura. Aunque las circunstancias fueron inesperadas, con el tiempo cambió su manera de mirar lo sucedido y encontró un significado especial en la llegada del nene.

"No es muy políticamente correcto lo que voy a decir. Es con el hijo con el que más gratitud siento de los tres, es el único que no busqué y al que más agradezco", expresó al referirse a Timoteo.

Juana Repetto junto a sus tres hijos. (Foto: Instagram/ @juanarepettook).

Y sumó: "¿Cómo pensé que era sin vos? Gracias por haber venido, no puedo creer que estés acá". Además, compartió la emoción que le genera verlo crecer y reconoció que todavía le cuesta imaginar cómo era su vida antes de tenerlo.

La influencer es madre de tres chicos: Toro, a quien decidió tener a través de un proyecto de maternidad en solitario, y sus dos hijos menores, Belisario y Timoteo, fruto de su vínculo con Graviotto. Pese a que el embarazo más reciente ocurrió cuando ya estaban separados, Juana dejó en claro que la llegada del bebé no modificó su decisión de no retomar la relación.