La fuerte confesión de Lizy Tagliani en "PH: Podemos Hablar" sobre las acusaciones que recibió: "Quería ir a un edificio alto y..."

En la segunda semana de "PH: Podemos Hablar" al aire, una nueva ronda de invitados pasó por el punto de encuentro de Andy Kusnetzoff. Este sábado 15 de agosto, una de las figuras fue Lizy Tagliani, quien conmovió al recordar cómo atravesó las fuertes acusaciones que recibió tiempo atrás y el miedo que sintió por las consecuencias para su familia.

Durante el programa de Telefe, la conductora explicó que su hijo Tati fue uno de los principales motivos que la ayudaron a mantenerse firme frente a la exposición. En medio de ese difícil período, encontró en él una fortaleza que, según reconoció, fue fundamental para poder continuar.

"La fortaleza que te da un hijo es única, porque de verdad no sé cómo aguanté las atrocidades. Supongo que porque estaba convencida de que todo eso era mentira", expresó Lizy al recordar las situaciones que tuvo que atravesar a raíz de los señalamientos en su contra.

La situación también tuvo consecuencias en distintos aspectos de su vida. La conductora aseguró que se sintió desprotegida y contó que los rumores llegaron a afectar su trabajo. Además, el conflicto puso bajo presión el proyecto familiar que había construido junto a su marido.

Lizy Tagliani en "PH: Podemos Hablar". (Foto: Captura Telefe).

El impacto emocional fue tan fuerte que Tagliani reveló hasta dónde llegó su desesperación en aquel momento. "Yo me quería ir a un edificio alto, subirme a la terraza, citar a estas personas que se acerquen y que digan adelante mío todo, o me tiraba. Te juro que es lo primero que pensé".

Después de atravesar ese instante, la conductora encontró contención en su pareja, Sebastián Nebot. El acompañamiento de su esposo fue clave para que pudiera recuperar la calma y enfrentar la situación de otra manera, mientras intentaba sostener su vida cotidiana. "Después me calmé, mi marido me ayudó muchísimo, después lo llevé adelante de la mejor manera posible y sigo", explicó sobre el proceso que comenzó después de aquel momento de profunda angustia.

Los invitados de "PH: Podemos Hablar". (Foto: Instagram/ @andykusnetzoff)

Sin embargo, una de las cuestiones que más preocupación le generó estuvo relacionada con Tati. Lizy contó que el futuro económico del niño fue una de sus principales inquietudes ante la posibilidad de que algo pudiera sucederle a ella o a su esposo. "¿Vos te das cuenta que si nos pasa algo, al chico no le queda nada material para que se banque sus estudios porque legalmente no es nuestro hijo?", planteó durante la charla con Andy Kusnetzoff.

Finalmente, Tagliani se refirió a las acusaciones de Viviana Canosa y explicó que el posible impacto sobre Tati fue lo que más la afectó de toda aquella situación. Para la conductora, el mayor dolor no estuvo solamente en lo que se decía sobre ella, sino en las consecuencias que podía tener para su hijo. "Él iba a volver a cero por una hijueputez", sostuvo Lizy, en referencia a su preocupación por el futuro del menor. Conmovida, dejó en claro que su prioridad continúa siendo proteger a Tati y preservar el proyecto familiar que construyó junto a su marido.