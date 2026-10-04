La fuerte confesión de Lourdes Sánchez sobre su relación con el Chato Prada horas antes de conocerse su separación: "Hay días que extraño..."

En las últimas horas estalló un escándalo alrededor de Lourdes Sánchez y Pablo "El Chato" Prada. Trascendió que la pareja habría puesto punto final a su relación y que la bailarina habría tenido un romance con un rugbier de 27 años. En medio de las especulaciones, apareció un video de la artista hablando sobre su vínculo con el productor y padre de su hijo, apenas unas horas antes de que se conociera públicamente la ruptura.

La grabación corresponde a una entrevista que la ex "Showmatch" brindó a Radio Dos de Corrientes y que fue difundida por Visionshow en redes sociales. Allí le consultaron por su situación sentimental, aunque evitó profundizar y eligió responder de manera cautelosa. "Y... tengo días. Trato de seguir para adelante. Hay días que sí extraño. Que estoy sola, pero son momentos. Sé que todo pasa. Pero estoy bien", expresó.

Ante la consulta sobre qué significaba para ella sentirse "sola", la bailarina aclaró que se refería a cuestiones de su vida cotidiana. "Que me encuentro sola en mi casa acá, comer sola, pero bueno, es parte de este camino", explicó. Poco después, también fue interrogada por las versiones que hablaban de una posible crisis con El Chato Prada.

Lejos de confirmar o desmentir los rumores en ese momento, Sánchez marcó un límite sobre su intimidad. "Yo hace ya un tiempo que no hablo de mi vida personal, porque somos humanos nosotros y por supuesto que nos lastiman muchas cosas, entonces decidimos mantenernos al margen y estamos bien así". Y agregó: "No me molesta que me pregunten eso, para nada, pero no doy muchos detalles de mi vida".

Francisco Liotta sería el tercero en discordia.

Horas después de aquella entrevista, Ángel de Brito confirmó la separación y aportó nuevos datos sobre la situación. En diálogo con el conductor, Lourdes fue contundente al explicar que la relación atravesaba problemas desde hacía tiempo: "Yo no estoy triste, solo por mi hijo. Nosotros hace años estamos tratando de remontarla. Lo intenté, pero se apagó el amor hace tiempo. Vivía una agonía".

En paralelo, comenzaron a circular versiones sobre un supuesto romance con Fran Liotta, un rugbier de 27 años que Sánchez habría conocido en Corrientes. Según contó De Brito, el deportista le mostró el departamento donde actualmente vive la bailarina y allí habría surgido el acercamiento. El vínculo, por ahora, no tendría una etiqueta definida, mientras el escándalo vuelve a poner a la exfigura de "ShowMatch" en el centro de la escena.