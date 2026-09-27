La fuerte confesión de Sofi Martínez sobre una posible reconciliación con Diego Leuco: "Una charla..."

Días atrás, Diego Leuco y Sofi Martínez se reencontraron frente a las cámaras cuando el periodista recibió a su expareja para compartir la conducción de "La Peña de Morfi". La buena onda entre ambos ilusionó a sus fanáticos con una posible reconciliación. Este sábado, la comunicadora visitó "PH: Podemos Hablar" y contó cómo vivió aquella reunión.

Durante el programa de Andy Kusnetzoff en Telefe, Sofi pasó al frente ante una consigna sobre su vida amorosa. Al verla, el conductor aprovechó para preguntarle por el encuentro con Leuco y ella explicó: "Nuestra historia con Diego es larguísima, tuvimos muchas etapas en el vínculo. Yo creo que cada vez que nos separábamos, no teníamos un motivo muy puntual y hay tanto amor en el medio, es difícil terminar de separarse. Nos llevamos muy bien, compartimos espacio y podemos hablar de lo que nos pasó con humor y con cariño, y eso es lo que se vio".

La charla tomó otro rumbo cuando Flavio Azzaro aseguró que, desde su mirada, no habría una vuelta y opinó: "Para mí él la miraba con más amor que ella a él". Ante ese comentario, Martínez respondió: "Hay que convivir con esas opiniones, que lo expusimos nosotros". Luego, Andy quiso saber si podían considerarse amigos y ella fue tajante: "No, para mí no... qué difícil, tiene que pasar el tiempo, lo tenes que tener superado. Yo creo que con Diego pasó el tiempo, pero no el suficiente".

Más adelante, la posibilidad de una reconciliación volvió a aparecer sobre la mesa. Cuando le preguntaron si la puerta estaba completamente cerrada, Sofi aclaró: "No, estamos separados. Lo que pasa es que, cuando hay tanto cariño... La realidad es que lo quiero mucho, pero me parece hoy que estamos bien así". También contó que tuvieron varios encuentros después de la ruptura, aunque llevaban un año sin verse hasta que coincidieron recientemente en un partido de básquet.

Diego Leuco y Sofi Martínez estuvieron más de tres años juntos.

Finalmente, Sabrina Rojas quiso saber si el reencuentro había generado alguna emoción y Martínez no lo negó: "Obvio, ¿a quién no le moviliza reencontrarte con un ex?". Sin embargo, al ser consultada sobre una posible vuelta, dejó una definición que mantiene la incógnita: "No está expresado, no está charlado tampoco. Yo creo que sí moviliza, no está bien claro si es para volverlo a intentar. Una charla la recontra tendría, pero creo que no sería el momento para volver ahora".