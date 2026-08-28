Menú
Crónica en vivo

FARÁNDULA

La fuerte reacción de Nicki Nicole en "Popstars" con una participante que se olvidó la letra: "Yo en la ducha..."

La jurado no tuvo filtro con una concursante que no tuvo una buena performance y terminó siendo rechazada en el reality musical de Telefe. ¡Mirá el video, en la nota!

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

En su primera semana al aire de Telefe, "Popstars" tuvo audiciones, pruebas grupales e individuales que dejaron varias perlitas en las redes sociales. Una de ellas ocurrió en la cuarta emisión del reality musical que busca formar la próxima banda pop, cuando una participante se olvidó la letra y desató una reacción sin filtro en Nicki Nicole. 

Con el número 1436, Agustina Bravo se presentó ante el jurado conformado Nicki, Ángela Torres y el productor mexicano Charlie García para cantar "Vampire", de Olivia Rodrigo

La joven, que lució un look imponente en tono violeta y con muchos brillos, admitió que se encontraba nerviosa antes de su interpretación y, efectivamente, los nervios le jugaron una mala pasada: se olvidó la letra y quedó expuesta ante el micrófono. De costado, se encontraba el conductor Nico Vázquez

Nicki Nicole, la jurado más filosa de "Popstars". (Instagram/@nicki.nicole).
Nicki Nicole, la jurado más filosa de "Popstars". (Instagram/@nicki.nicole).

"Me olvido la letra. Qué bronca que me da. Estuve como loca practicando", manifestó su frustración Agustina, a lo que el jurado optó por darle otra oportunidad al entregarle la letra impresa de la canción. "Si te confundís, vos seguí adelante. Lo importante acá es escuchar tu voz", la alentó Ángela Torres a que lo volviera a intentar.

Sin embargo, la participante desafinó y no pudo remontar su performance. "No, no, no. Yo en la ducha", reaccionó Nicki Nicole a solas ante la cámara, luego de taparse los oídos con las manos. 

Finalmente, el jurado decidió que Agustina no pasara a la próxima ronda de "Popstars" al considerar que su prueba estuvo "muy accidentada en general". La encargada de comunicarle esta decisión fue Ángelita, quien lo hizo de la forma más cálida posible.

"Estoy con muchas ganas de que pases porque me pareces un personaje espectacular y me re identifico con vos. Por más que estés preciosa a otro nivel, porque de verdad no podés estar tan linda, no podemos dejar que pases a la siguiente etapa", expresó la autora de "Favorita", despidiendo así a la concursante de la competencia.

Esta nota habla de:
1
Luck Ra habría vuelto con su exnovia y desató la furia de La Joaqui: "Se enteró y está..."
FARÁNDULA

Luck Ra habría vuelto con su exnovia y desató la furia de La Joaqui: "Se enteró y está..."

2
El nuevo look de La Joaqui tras su separación de Luck Ra: la particular reacción de Tuli Acosta
POR LA RED

El nuevo look de La Joaqui tras su separación de Luck Ra: la particular reacción de Tuli Acosta

3
Maia Reficco rompió el silencio tras su reconciliación con Franco Colapinto: "Estoy muy..."
FARÁNDULA

Maia Reficco rompió el silencio tras su reconciliación con Franco Colapinto: "Estoy muy..."

4
Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana
LA PAVADA

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

5
Pincoya y Campanita protagonizaron una violenta pelea en "Gran Hermano" con agresión física y amenazas: "Señalar la..."
FARÁNDULA

Pincoya y Campanita protagonizaron una violenta pelea en "Gran Hermano" con agresión física y amenazas: "Señalar la..."

Últimas noticias de Nicki Nicole