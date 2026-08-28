La fuerte reacción de Nicki Nicole en "Popstars" con una participante que se olvidó la letra: "Yo en la ducha..."

En su primera semana al aire de Telefe, "Popstars" tuvo audiciones, pruebas grupales e individuales que dejaron varias perlitas en las redes sociales. Una de ellas ocurrió en la cuarta emisión del reality musical que busca formar la próxima banda pop, cuando una participante se olvidó la letra y desató una reacción sin filtro en Nicki Nicole.

Con el número 1436, Agustina Bravo se presentó ante el jurado conformado Nicki, Ángela Torres y el productor mexicano Charlie García para cantar "Vampire", de Olivia Rodrigo.

La joven, que lució un look imponente en tono violeta y con muchos brillos, admitió que se encontraba nerviosa antes de su interpretación y, efectivamente, los nervios le jugaron una mala pasada: se olvidó la letra y quedó expuesta ante el micrófono. De costado, se encontraba el conductor Nico Vázquez.

Nicki Nicole, la jurado más filosa de "Popstars". (Instagram/@nicki.nicole).

"Me olvido la letra. Qué bronca que me da. Estuve como loca practicando", manifestó su frustración Agustina, a lo que el jurado optó por darle otra oportunidad al entregarle la letra impresa de la canción. "Si te confundís, vos seguí adelante. Lo importante acá es escuchar tu voz", la alentó Ángela Torres a que lo volviera a intentar.

Sin embargo, la participante desafinó y no pudo remontar su performance. "No, no, no. Yo en la ducha", reaccionó Nicki Nicole a solas ante la cámara, luego de taparse los oídos con las manos.

Finalmente, el jurado decidió que Agustina no pasara a la próxima ronda de "Popstars" al considerar que su prueba estuvo "muy accidentada en general". La encargada de comunicarle esta decisión fue Ángelita, quien lo hizo de la forma más cálida posible.

"Estoy con muchas ganas de que pases porque me pareces un personaje espectacular y me re identifico con vos. Por más que estés preciosa a otro nivel, porque de verdad no podés estar tan linda, no podemos dejar que pases a la siguiente etapa", expresó la autora de "Favorita", despidiendo así a la concursante de la competencia.