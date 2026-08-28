La gran despedida de soltera de Lali Espósito con sus amigas en Río de Janeiro: imágenes inéditas

Luego de varios rumores, se confirmó que Lali Espósito viajó con sus amigas a Río de Janeiro para realizar su despedida de soltera con miras a su casamiento con Pedro Rosemblat. A las fotos de unos anteojos con la palabra "novia" y el anillo de compromiso de la artista, que se visualizaron en medio de una fiesta en un boliche y de un almuerzo íntimo, se sumaron nuevas imágenes que dieron cuenta de la celebración con su círculo cercano.

La versión se instaló cuando Mery del Cerro, amiga de Lali desde que actuaron juntas en "Casi Ángeles" (2007), subió la foto de una mesa con variedad de comidas, donde se veían manos de mujeres, entre ellas la de la cantante, quien llevaba puesta su alianza.

Lali Espósito con sus fans en Brasil. (Instagram/@mundofamososok).

Como si fuera poco, en redes sociales comenzaron a circular imágenes de fans que se cruzaron con la autora de "1Amor" en un boliche LGTB+ en Brasil y se acercaron para saludarla y pedirle una foto para el recuerdo.

Otra imagen mostró a Lali Espósito de espaldas caminando por la vía pública con Cande Vetrano, otra gran amiga de ella desde que trabajaron juntas en "Rincón de Luz" (2003), y con quien parecería ser Mery del Cerro, que efectivamente también se encuentra en Brasil.

Lali Espósito con Mery del Cerro y Cande Vetrano en Brasil. (Instagram/@mundodefamososok).

Si faltaba algún indicio más de la despedida de solteras de Lali, la prueba más contundente llegó con las fotos de remeras coloridas con sublimaciones de casamientos de parejas famosas como las de Claudia Villafañe y Diego Armando Maradona.

Cande Vetrano y las remeras que confirmaron la despedida de soltera de Lali Espósito. (Foto captura de X).

De hecho, Vetrano se fotografió con una prenda amarilla con la imagen de Floricienta con vestido de novia, lo que despejó cualquier tipo de duda en torno a la existencia o no de la despedida de soltera.