La hija de Luis Vadalá tomó una drástica decisión contra la serie de Moria Casán tras la primera audiencia por la demanda que inició contra Netflix: los detalles

La serie sobre la vida de Moria Casán quedó en el centro de una disputa que involucra a Ingrid Vadalá, hija de Luis Vadalá, quien cuestiona la manera en la que su padre aparece representado en la producción.

En las últimas horas, las partes mantuvieron una primera audiencia para intentar acercar posiciones, pero el encuentro no habría avanzado como esperaba la familia.

La reunión se realizó de manera virtual y contó con representantes legales de Ingrid, Netflix, About Entertainment y Moria Casán. Según contó el periodista Juan Etchegoyen, el encuentro terminó con fuertes diferencias y una nueva fecha para intentar destrabar el conflicto.

Qué pasó en la primera audiencia por la serie de Moria Casán

La abogada de Ingrid Vadalá, Belén Escalera, explicó cómo transcurrió la reunión y aseguró que desde su lado detectaron una intención de extender los tiempos del proceso.

"En la audiencia se hicieron presentes los abogados de las partes pero advertimos cierta intención de dilatar el proceso. Nos pusimos firmes y se solicitó una nueva audiencia para el 30 de septiembre", sostuvo la letrada.

De esta manera, lejos de alcanzar una solución, las partes acordaron volver a reunirse para intentar avanzar con una propuesta que pueda satisfacer los reclamos planteados por Ingrid.

La próxima instancia será clave, ya que la representante legal de la hija de Luis Vadalá dejó en claro que existe un límite para continuar negociando.

La advertencia de Ingrid Vadalá si no hay acuerdo

En medio de la disputa, Escalera fue contundente al anticipar cuál será el próximo paso si la negociación no llega a buen puerto.

"Si no hay un ofrecimiento serio, concreto y acorde a las pretensiones de Ingrid, se procederá de manera inmediata a la instancia judicial correspondiente", advirtió.

Así, el conflicto podría dejar las conversaciones entre las partes para trasladarse directamente a la justicia. Por el momento, la familia espera una propuesta que permita resolver el reclamo sin llegar a esa instancia.

Por qué Ingrid Vadalá cuestiona la serie de Moria Casán

El principal motivo del reclamo está relacionado con la forma en la que la producción representa a Luis Vadalá, quien fue pareja de Moria Casán.

Ingrid, la hija mayor del empresario, considera que la ficción afecta seriamente la imagen y el recuerdo de su padre. Según su postura, con la manera en que fue presentado en la historia, "se daña gravemente la memoria" de Luis Vadalá.

Además, sostiene que existe "una explotación comercial no consentida" de su imagen, algo que considera especialmente grave por tratarse de una producción audiovisual basada en la vida de La One.

La fuerte acusación sobre la imagen de Luis Vadalá

Uno de los puntos que más molestó a Ingrid tiene que ver con la imagen que, según entiende, la serie construye alrededor de su padre.

La hija de Luis Vadalá considera que la ficción podría dejarlo frente al público con una caracterización que lo presenta como "adicto, vividor y ladrón". Para ella, esa representación resulta inadmisible y es uno de los motivos centrales por los que decidió avanzar con el reclamo.

El planteo busca que la producción revise esta situación y que las partes puedan alcanzar un entendimiento antes de que el conflicto llegue a los tribunales.

El actor Joaquín Ferreira interpreta el personaje de Luis Vadalá

Cuándo será la próxima audiencia

Después del primer encuentro virtual, las partes volverán a reunirse el 30 de septiembre. Esa instancia permitirá conocer si finalmente aparece una propuesta que pueda destrabar el conflicto.

En caso de que no exista un ofrecimiento que Ingrid considere suficiente, su defensa ya anticipó que avanzará de manera inmediata con la instancia judicial correspondiente.

Por ahora, el enfrentamiento continúa abierto y la próxima audiencia será determinante para saber si la disputa por la serie de Moria Casán encuentra una salida mediante el diálogo o termina en la Justicia.

El conflicto por la serie de Moria Casán sigue abierto

La primera audiencia no logró acercar las posiciones entre Ingrid Vadalá y los responsables de la producción. Con una nueva fecha fijada y una advertencia concreta de la defensa, el futuro del reclamo dependerá de lo que ocurra en el próximo encuentro.

Si las partes no consiguen llegar a un acuerdo, el conflicto podría sumar un nuevo capítulo en los tribunales.