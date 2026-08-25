La hija de Mario Pergolini audicionó en "Popstars": qué cantó y cómo le fue en su primer casting

Con la conducción de Nico Vázquez, "Popstars" debutó debutó este lunes 24 de agosto a la noche en la pantalla de Telefe y le ganó la pulseada por el rating a "Es mi sueño" (El Trece), el programa de canto de Guido Kaczka. Para sorpresa de los televidentes, Valentina, la hija de Mario Pergolini, se presentó al multitudinario casting y audicionó en el reality musical que reunió a tres mil chicas en la preselección.

El regreso del formato a más de 25 años de su estreno causó furor en las redes sociales, siendo uno de los momentos más comentados la presentación de la joven de 20 años, hija del conductor de "Otro día perdido".

Como una participante más, Valentina Pergolini realizó su prueba a capela de 30 segundos frente a los coaches, donde interpretó una versión del clásico "Baby One More Time", de Britney Spears.

"Siento que hay muy linda energía; un montón de chicas que vienen todas por lo mismo. Está buenísimo. Súper contenta", expresó Valentina, quien audicionó con el número 2274.

Según se supo tras finalizar el primer programa de "Popstars", la joven pasó a la siguiente etapa del reality musical. "Pasó el primer casting", confirmó el periodista Guido Záffora.

Si bien no faltaron comentarios alusivos a un supuesto "acomodo" de la chica por su apellido, es un hecho que se formó en comedia musical. De hecho, fue protagonista de "Despertar de primavera", el musical dirigido por Fer Dente, donde se interpreta a Anna.











