La impactante confesión de Arturo Puig a casi dos años de la muerte de Selva Alemán: "Deseo partir para volver a encontrarla..."

Durante décadas, Arturo Puig se convirtió en uno de los actores más queridos del medio argentino.

Su extensa trayectoria en el teatro, el cine y la televisión lo transformó en una figura fundamental de la actuación nacional. Pero además de su carrera, su historia de amor con Selva Alemán ocupó un lugar especial en la vida de ambos y se convirtió en uno de los vínculos más recordados del espectáculo argentino.

A casi dos años de la muerte de la actriz, Puig brindó una entrevista para Infobae en la que habló con profunda sinceridad sobre cómo atraviesa su ausencia. El actor se refirió al duelo, a los recuerdos que todavía aparecen en su vida cotidiana, al trabajo como una forma de sobrellevar el dolor y a la posibilidad de volver a encontrarse con Selva.

El dolor por la ausencia de Selva Alemán

La muerte de Selva continúa siendo una pérdida difícil de procesar para Puig. Al recordar cómo transita actualmente ese momento, el actor fue contundente:

"En mi caso, muy difícil. Se fue el amor de mi vida y me cuesta mucho vivir sin ella, imaginarme que no la voy a ver más. Era el centro de mi vida y de toda la familia. Es una pérdida imposible de sobrellevar."

La ausencia aparece incluso en momentos cotidianos. Hay situaciones que todavía llevan al actor a buscar instintivamente a quien durante tantos años fue su compañera.

El trabajo se convirtió en un refugio

En medio del duelo, Arturo Puig volvió a trabajar, aunque tuvo que elegir propuestas que pudiera adaptar a su situación personal.

"Sí. Me ofrecieron varias obras, pero no estaba en condiciones de estudiar una letra y hacer funciones de jueves a domingo. En cambio, Buenas palabras me permite manejar mis tiempos. Hago dos fines de semana, descanso y vuelvo. El trabajo me ayudó muchísimo. También la película que terminé hace poco con Francella, Suar y amigos de toda la vida. La pasamos muy bien y me sentía bárbaro pese a las levantadas a las seis de la mañana."

El actor también destacó el acompañamiento que recibió de las personas que compartieron con él esos momentos.

"Muchísimo. Los amigos se portaron muy bien conmigo."

El episodio con Susana Giménez

Durante la entrevista, Puig también recordó un momento que le había generado dolor después de la muerte de Selva y que estuvo relacionado con Susana Giménez.

"Sí, porque no me dijo nada cuando murió Selva y me dolió. Pero después hablamos y entendí que, muchas veces, frente a una pérdida así, uno no sabe qué decir. Está todo bien."

Con el paso del tiempo, ambos pudieron conversar y el actor logró comprender aquella situación desde otra perspectiva.

Las cartas de amor que todavía conserva

La historia que Puig y Selva construyeron durante tantos años también quedó registrada en pequeños recuerdos que el actor todavía conserva.

Cuando debían separarse por viajes o compromisos laborales, ambos mantenían el vínculo a través de cartas.

"Sí. Cuando nos separábamos por un viaje o por trabajo, nos escribíamos cartas con Selva. Todavía las guardo."

Esas cartas forman parte de los recuerdos que permanecen de una relación que marcó profundamente la vida del actor.

"El teatro es sanador"

Para Puig, regresar al escenario también significó recuperar un espacio fundamental de su vida.

El actor destacó especialmente aquello que diferencia al teatro de otras expresiones artísticas y explicó por qué encuentra allí una forma de alivio.

"Sí, porque el teatro es sanador, tanto para el actor como para el público. Además, tiene algo único: es un hecho vivo. Es el único arte en el que ves al ser humano de cuerpo entero. Esa experiencia no la reemplaza nada."

El escenario, de esta manera, volvió a ocupar un lugar importante en su presente y se convirtió también en una forma de atravesar el momento personal que vive.

Selva aparece en sus recuerdos cotidianos

Aunque el tiempo pasó, la presencia de Selva continúa apareciendo en situaciones simples de todos los días.

"Todo el tiempo, y la encuentro. A veces me pasa que estoy viendo alguna película o una serie, algo que compartíamos mucho, y me doy vuelta para comentarle una escena y no hay nadie. Es muy duro."

El recuerdo también aparece durante sus funciones.

"En el teatro hay una carta de Richard Burton a Elizabeth Taylor que me cuesta decir. Me emociono mientras la leo porque siento que, de alguna manera, se la estoy diciendo a ella."

La posibilidad de volver a enamorarse

A pesar del paso del tiempo, Puig aseguró que actualmente no piensa en volver a enamorarse.

"No, por el momento no."

La respuesta refleja el lugar que Selva todavía ocupa en su vida y la profundidad de la pérdida que atraviesa.

Sus mayores temores y la propia partida

A sus 81 años, el actor también reflexionó sobre los miedos que lo acompañaron durante su vida.

"Siempre me dieron miedo las pérdidas: cosas, gente, amigos, situaciones."

Sin embargo, cuando habló específicamente sobre su propia muerte, su respuesta fue diferente.

"No. Al contrario. A veces hasta la deseo."

La frase abrió uno de los momentos más profundos de la entrevista. Puig explicó que detrás de ese pensamiento existe una esperanza muy concreta.

"Porque tengo la ilusión de volver a encontrarme con Selva."

La ilusión de reencontrarse con sus seres queridos

El actor también compartió su particular mirada sobre aquello que podría ocurrir después de la muerte y recordó situaciones que observó en personas cercanas durante sus últimos momentos.

"Creo que uno pasa a otro plano y se reúne con su gente querida. Observé algo en personas que estaban por morir, como mi padre y la mamá de Selva. Los dos, en sus últimos momentos, llamaban a su mamá. Siempre pensé, tengo la ilusión, que tu madre, o un ser querido, viene a darte la mano y a llevarte."

Esa idea aparece vinculada directamente con su esperanza de reencontrarse con quienes ya no están.

"Ojalá. Siempre me llamó la atención que, siendo personas grandes, llamaran a su mamá en ese momento."

"Tengo la ilusión de encontrarme con Selva"

Sobre el final de la entrevista, Puig volvió a explicar que no se trata de un deseo de morir de manera inmediata, sino de la expectativa de que algún día pueda volver a encontrarse con las personas que perdió.

"Sí. No que me pise un auto, por ejemplo. (Ríe). Pero sí tengo la ilusión de encontrarme con Selva, con mis viejos y con los amigos que ya partieron."

Una historia de amor que permanece

A casi dos años de la muerte de Selva Alemán, Arturo Puig continúa atravesando una ausencia que aparece tanto en sus recuerdos como en su trabajo cotidiano.

Las cartas de amor, las películas que compartían, las escenas teatrales y los pequeños momentos en los que todavía busca comentarle algo forman parte de una historia que, para el actor, continúa de distintas maneras.

Después de una vida marcada por el amor, el teatro y una extensa carrera artística, Puig eligió hablar de su duelo sin ocultar la profundidad de lo que siente.

Y entre todos sus recuerdos, mantiene una esperanza que atraviesa sus palabras: "tengo la ilusión de volver a encontrarme con Selva".