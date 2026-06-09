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FARÁNDULA

La inesperada postura de Griselda Siciliani sobre la reconciliación de Adrián Suar y Araceli González: "Si ellos..."

Tras el acercamiento entre el productor y la actriz después de años de distancia, se conoció la opinión de la protagonista de "Envidiosa". Leé los detalles, en la nota.

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Sin dudas, el reencuentro de Araceli González y Adrián Suar generó grandes repercusiones en la farándula argentina. En ese contexto, no solo se buscó la palabra de los protagonistas, sino también la de quienes los acompañaron durante los años de tensión que los mantuvieron distanciados. Así las cosas, tras las declaraciones de Fabián Mazzei, ahora se conoció la postura de Griselda Siciliani, expareja del productor.

En medio del bajo perfil que mantiene la protagonista de "Envidiosa" tras su mediática separación de Luciano Castro, la reacción sobre el acercamiento entre los mediáticos llegó a través de su hermana, Leticia Siciliani. Consultada por un cronista de "Intrusos", la actriz aseguró que no había conversado con su hermana sobre el tema, aunque dejó en claro cuál cree que sería su postura frente a esta nueva etapa. "No he hablado del tema, te soy recontra sincera, pero supongo que jamás va a decir nada. Es la mamá del hermano de mi sobrina", explicó.

Además, destacó el cariño que existe entre los distintos integrantes de la familia ensamblada. "Quiere muchísimo a Adri, lo quiere un montón a Toto. Creo que va a estar feliz si ellos están contentos", sostuvo, dando a entender que la noticia fue recibida con naturalidad y sin conflictos.

Por otra parte, Leticia también fue consultada por antiguas diferencias mediáticas que involucraron a Araceli. Sin embargo, evitó cualquier polémica y eligió remarcar los vínculos afectivos. "No me gusta cuando hablan mal. Yo a Adri lo adoro y a Toto también", expresó.

Araceli González y sus hijos Florencia y Toto. (Foto: Prensa Sottovoce).
Araceli González y sus hijos Florencia y Toto. (Foto: Prensa Sottovoce).

Mientras tanto, la reconciliación entre Suar y González continúa dando que hablar. Aunque los protagonistas mantienen la discreción sobre los detalles de este acercamiento, las declaraciones del entorno de Griselda dejaron entrever un clima de armonía que pocos imaginaban tiempo atrás.


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