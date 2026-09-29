La internación de Mirtha Legrand: qué falta para que le den el alta

La salud de Mirtha Legrand mantiene en vilo al mundo del espectáculo. La conductora de 99 años continúa internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro de neumopatía y, aunque su evolución es favorable, y ayuda para su programa desde su cama, todavía no hay fecha de alta. El último parte médico confirmó que finalizó el tratamiento antibiótico, pero los médicos esperan los resultados de unos cultivos para tomar una decisión definitiva.

El parte del lunes fue claro: "La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente, habiendo finalizado el tratamiento antibiótico". El comunicado, firmado por el director médico Enrique Echagüe, también detalló que la diva "se encuentra acompañada de su familia, y agradece el cariño y respeto dispensado". Desde el sanatorio anticiparon que, de no mediar cambios, el próximo informe llegará el miércoles.

La internación arrancó el 18 de septiembre, cuando Mirtha ingresó por un cuadro compatible con neumopatía. Es la segunda hospitalización del mes: entre el 7 y el 13 de septiembre ya había estado internada por una afección respiratoria bronquial. El regreso al Mater Dei se produjo apenas cinco días después de recibir el alta anterior.

El factor que demora la salida

En el programa Intrusos, el periodista Adrián Pallares dio precisiones sobre por qué el alta no llega. "Hay un tema que tiene que ver con los cultivos que le hicieron y ver los resultados", explicó. Y agregó otro punto clave: la saturación de oxígeno. "Tiene que estar por arriba de 90 y generalmente baja a la noche producto de la neumonía".

Pallares también describió la rutina de la conductora dentro del sanatorio: "Está muy bien. Dos veces por día va el kinesiólogo, está sentada en una silla, está viendo televisión, está de buen humor". Incluso contó que la familia está sorprendida por la recuperación y la calificó como "milagrosa".

La voz de la familia

Juana Viale, nieta de Mirtha y conductora de La Noche de Mirtha mientras su abuela se recupera, habló al aire el sábado. "La abuela está mejorando muy bien, así que le mando un beso muy grande porque no se lo pierde. Me dice las cosas que sí, las cosas que no". También confirmó que Mirtha sigue el programa desde la clínica: "Un besito para ella, que está desde la clínica Mater Dei viéndonos".

Por su parte, Marcela Tinayre contó que su madre escuchaba la radio desde el sanatorio, específicamente el homenaje a Oscar "El Negro" González Oro en Radio Rivadavia. Son gestos que muestran a una Mirtha atenta a su entorno, a pesar del cuadro respiratorio.

Un análisis de lo que viene

La situación de Mirtha Legrand refleja un patrón que se repite en los últimos años: internaciones breves, evolución favorable y un regreso paulatino a la actividad. Sin embargo, a los 99 años, cada cuadro respiratorio exige cautela. La neumopatía es un término amplio que abarca distintas afecciones pulmonares y no equivale necesariamente a una neumonía.

El equipo médico no tiene apuro. La finalización del tratamiento antibiótico es un paso importante, pero los cultivos determinarán si la infección quedó controlada. La saturación nocturna de oxígeno es otro indicador que los profesionales siguen de cerca. Hasta que esos datos no estén claros, el alta no se firmará.

La familia acompaña. Juana Viale sostiene el programa, Marcela Tinayre brinda información y los nietos pasan por el sanatorio. Mirtha, mientras tanto, mira televisión, recibe kinesiología y espera. El miércoles habrá un nuevo parte. Si los cultivos acompañan y la saturación se mantiene estable, la vuelta a casa podría estar cerca.