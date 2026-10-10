La Joaqui confesó su miedo a sentirse "descartable" y Mario Pergolini le dio un consejo que la emocionó: "Sos lo que la gente buena dice de vos..."

La Joaqui vive un momento de grandes cambios. En medio de su separación de Luck Ra, las críticas que recibe en redes sociales y el inicio de su relación con Tiago PZK, la artista se sinceró sobre una sensación que la acompaña a diario: cree que es "descartable" para la industria musical. Lo hizo durante una entrevista con Mario Pergolini y Agustín Rada, donde el conductor le dejó un consejo que ya piensa guardar como guía.

Todo arrancó cuando Pergolini le consultó si aguardaba una transformación en la escena de la música y de qué forma imaginaba que ese cambio la iba a encontrar a ella. "¿Vos creés eso también? ¿Crees que va a haber un cambio musical? ¿Y cómo te va a encontrar ese cambio musical?", le preguntó el periodista.

La respuesta de La Joaqui mezcló humor y crudeza. "Mirá, primero que nada espero que me encuentre, porque a veces uno se resigna y, viste como la historia que contaste hace un rato. Volví a buscar a mi mujer y ya se había ido", tiró, tomando una anécdota previa del propio Pergolini. "Con la música pasa lo mismo. Un día llega alguien", agregó después, comparando la dinámica del ambiente con los vínculos personales.

El conductor fue directo y le preguntó si eso le daba miedo. La cantante no dudó: "Obvio. Yo me siento todos los días de mi vida descartable. Y a veces la Joaqui se lo traslada a Joaquina y vuelvo loco a todo mi entorno diciendo: '¿No me querés más?'. 'No, sí, te quiero. Solo le fue mal a tu lanzamiento, no te preocupes'".

Pergolini le marcó que esa sensación no debería ser tomada como algo habitual. "Claro, muy normal, Joaqui", ironizó primero. Ella sostuvo su postura: "Es normal sentirte descartable. Es normal en la música". Entonces el conductor frenó en seco: "No, no es muy normal, Joaqui. Pero ¿qué necesitás? La gente te ama. ¿Cuántos seguidores tenés? Por poner una cosa tonta como seguidores. ¿Cuántos seguidores, Joaqui?".

La artista intentó esquivar el dato con una frase filosa: "La realidad no son los seguidores". Pero Pergolini insistió hasta que ella respondió: "Como seis millones, creo". Con ese número sobre la mesa, el periodista armó su argumento. "¿Vos te creés que hay gente que quiere sufrir y tienen ciento sesenta y tres millones porque dice: '¿Sabés qué? La voy a pasar para el or... y voy a escuchar música así?' Lo hace porque le gusta, porque lo representarás", planteó.

Y siguió: "Después la gente podrá decir un montón de cosas. Y la gente que dice un montón de cosas no son esos ciento sesenta y tres millones que recibieron cosas buenas".

Fue ahí cuando se tomó el atrevimiento de dejarle un consejo personal. "Entonces, Joaqui, si permitís este único consejo, que no le doy a nadie, es disfrutar las cosas que te son buenas. Las malas, ¿sabés qué? Va a haber pilas de gente que te van a llenar con cosas malas. Pero ¿sabés qué? Que la chupen, porque básicamente sos lo que la gente buena dice de vos, no lo que la gente mala diga de vos", sentenció.

Los aplausos no tardaron en llegar. Agustín Rada aprovechó el clima y le sugirió a la cantante: "Clipiate esto y te lo ponés en el teléfono cuando te sentís mal". La Joaqui cerró el ida y vuelta con su estilo: "Me lo pongo de fondo de pantalla, ¿no? Como guía espiritual".

Un espejo de la fragilidad detrás del escenario

La charla deja varias capas para analizar. Por un lado, expone una verdad incómoda del ambiente artístico: la exposición permanente y la velocidad con la que cambian las tendencias generan una presión que muchos artistas viven en silencio. La Joaqui puso palabras a eso cuando habló de sentirse "descartable" y de trasladar esa angustia a su vida cotidiana, incluso con su entorno más cercano.

Por otro lado, el intercambio con Pergolini muestra el contraste entre la percepción interna de una artista y el respaldo externo que recibe del público. Los seis millones de seguidores que ella misma minimizó son, para el conductor, una señal concreta de que su lugar no depende de un solo lanzamiento ni de los comentarios negativos que circulan en redes.

El contexto personal de La Joaqui agrega otro matiz. Su separación de Luck Ra, las críticas que recibe y el comienzo de una nueva relación con Tiago PZK configuran un momento de alta volatilidad emocional, donde cada movimiento público queda bajo la lupa. En ese marco, el consejo de Pergolini funciona casi como un recordatorio: el valor de una artista no lo definen quienes la critican, sino quienes la eligen todos los días con su escucha.