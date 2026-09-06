La Joaqui deslizó que Luck Ra le fue infiel y él redobló la apuesta: "Está saliendo con un ex gran amigo mío"

Lo que había arrancado como una separación con comunicado cordial escaló en las últimas horas a una guerra abierta. Lo que parecía un cruce de versiones sobre los motivos de la ruptura entre La Joaqui y Luck Ra escaló a niveles de exposición total luego de que el cantante publicara una historia en Instagram negando una infidelidad y deslizando un reproche hacia su expareja por iniciar una relación con un "ex gran amigo". El apuntado, todos lo entendieron enseguida, sería Tiago PZK.

El detonante: la story de Luck Ra

El cruce venía picando desde hacía semanas, pero se encendió del todo cuando el cordobés decidió salir a hablar. "Mi amor y respeto por Joaqui siempre fue verdadero y grande", arrancó, para después ser tajante con el rumor que más le molestaba: "Yo jamás la engañé". En el mismo mensaje, definió a su expareja como la mujer más importante que tuvo en su vida, pero deslizó que ella está saliendo desde hace un tiempo con "un ex gran amigo", la frase que encendió la mecha.

En paralelo, mientras las versiones lo vinculaban a él con Tuli Acosta, la influencer aprovechó su paso por PH: Podemos Hablar para despegarse: aseguró que no tuvo nada que ver con la separación y que con el cantante son solo amigos.

La respuesta sin filtro de La Joaqui

La réplica de la referente del RKT fue un descargo largo y demoledor. Primero, ordenó los tiempos: "Nuestra relación terminó hace dos meses, por decisión tuya y de una manera que fue mucho más fría e irrespetuosa de lo que alguna vez elegí contar". Con eso buscó desarmar cualquier sospecha de deslealtad de su parte.

Después apuntó al corazón del reproche: que Luck Ra se pusiera en el lugar de víctima. "Que yo haya hecho mi duelo más rápido de lo que esperabas no te convierte en víctima de mi presente", lanzó. Y dejó abierta una amenaza velada: "Yo sigo eligiendo no contar muchas cosas por respeto. Ojalá no confundas nunca más mi silencio con falta de memoria".

En la misma línea, según trascendió, le advirtió que preservó cuestiones de la intimidad de ambos que podrían haberlo dejado muy mal parado, y cerró marcando un límite: "Respetar mi presente también significa entender que ya no te pertenece contarlo".

Tiago PZK, el tercero en discordia

El nombre que sobrevoló todo el escándalo terminó de confirmarse en el propio descargo. La Joaqui cuestionó la mala fe detrás de la frase "ex gran amigo", la etiqueta con la que se hizo referencia a Tiago PZK, la persona con la que se la vincula. Para la cantante, esa construcción buscaba sugerir una traición que nunca existió.

De fondo, el clima entre ambos venía enrarecido desde hacía tiempo. Semanas atrás, en el mundo del espectáculo ya se hablaba de que la relación había quedado "a los tiros" y de que La Joaqui había bloqueado a su expareja en todas las plataformas.