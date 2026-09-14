La Joaqui rompió el silencio tras los rumores de romance con Tiago PZK: "Es un tipazo..."

A dos meses de su separación de Luck Ra, La Joaqui quedó en el centro de la escena mediática por los rumores sobre un supuesto noviazgo con Tiago PZK. Después de varios días de especulaciones, cruces e indirectas en redes, la cantante rompió el silencio y habló de su vínculo con el rapero argentino.

En diálogo con un notero de "La Mañana con Moria" (El Trece), la artista se refirió primero a su presente. "Estoy espectacular, trabajando mucho", aseguró. Cuando le preguntaron si estaba nuevamente en pareja, respondió entre risas: "No, no, por favor", dejando en claro que se mantiene soltera.

Recientemente, La Joaqui se mostró en redes sociales en la casa de la mamá de El Noba, a donde llegó acompañada por Tiago PZK. Aunque las imágenes fueron interpretadas por muchos como una señal de un posible romance, la joven aclaró el contexto de la visita: "Fuimos a pasear un día en familia. Fui con Cande, mis hermanos...".

A su vez, lejos de esquivar el tema de so colega, la cantante lo elogió y resumió cómo es actualmente su relación: "Igual que siempre, es un tipazo". Así, evitó alimentar las versiones que comenzaron a circular luego de que Luck Ra hiciera público el supuesto acercamiento entre ambos.

La Joaqui y Tiago PZK.

La joven también fue consultada por el explosivo posteo de su expareja, quien había negado haberle sido infiel y apuntado contra el vínculo con Tiago. Frente a esa situación, La Joaqui eligió bajar el tono y sostuvo: "Es muy difícil desvincularse en el plano que sea, cada uno estará lidiando con sus emociones lo mejor que pueda. Cero rencor".

Además, dejó una contundente reflexión sobre el final de la relación. "No tenemos nada de qué hablar. No lo veo hace meses. Solo le deseo que sea feliz... Cuando uno acepta irse de un lugar tiene que ser respetuoso con eso y dejar ir lo que ya se fue", afirmó.

Y ante la pregunta sobre si le molestó quedar expuesta, la artista cerró con diplomacia: "No veo sus redes, la verdad. No tengo nada malo para decir de él. No quiero ser grosera. Las despedidas son complejas, cada cual lidia con sus sentimientos lo mejor que puede. Yo tampoco he sido la más inteligente emocionalmente, en muchas ocasiones he colapsado, cuando debí colapsar sola".