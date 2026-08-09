La Joaqui se quebró en "PH: Podemos Hablar" al hablar de Luck Ra: "La persona que yo amo no me ama...."

Después de tres años, Andy Kusnetzoff regresó a la pantalla de Telefe con una nueva temporada de "PH: Podemos Hablar". En el primer programa, una de las invitadas fue La Joaqui, quien se encuentra en el centro de la escena mediática por su separación de Luck Ra. Lejos de evitar el tema, la cantante habló del vínculo con el cordobés y terminó quebrándose al recordar el final de la relación.

Durante la charla, el conductor recordó la visita de la artista al show de Rosalía, donde había hecho referencia a su situación sentimental. La Joaqui explicó el motivo de sus declaraciones y reconoció que intentó tomarse con humor un momento que, en realidad, la afectaba profundamente. "Quise hacer humor de una situación que no era nada cómica para mí, pero fue la herramienta de disociación", confesó ante la escucha atenta Yanina Latorre, Pampita, Diego Leuco y Martín Cirio, el resto de los invitados.

Más adelante, Yanina Latorre quiso saber cómo encara la cantante sus futuros vínculos amorosos y si todavía mantiene el deseo de casarse. La respuesta la movilizó y, mientras hablaba, no pudo contener las lágrimas. "No digo que quiero casarme, pero cuando conozco a alguien le digo ‘mirá, el amor ha sido un terreno muy complejo para mí y realmente no quiero ser temporal para nadie más'", reveló.

La Joaqui también hizo una profunda autocrítica sobre el momento que atraviesa. "Necesito ordenarme, tengo muchas sensaciones porque yo fui muy arrogante, desde mi arrogancia creí que con todo lo que me pasó en la vida no me va a hacer pasar una más. ¿Quién soy yo para creer que la vida no tiene más cosas que enseñarme? Yo me aferré a la idea de que nada me iba a salir mal porque ya me toca ser feliz, me lo gané, pagué el derecho de piso de aprendizaje", expresó.

Luego llegó una de las confesiones más fuertes de la noche. La artista explicó por qué este final tiene un significado especial para ella y remarcó que, a diferencia de experiencias anteriores, no hubo infidelidad ni violencia. "Otra cosa que me pone muy mal es que en todas las relaciones que he tenido me han engañado, menos en esta. Esta es la primera relación que no sufro infidelidad, que no sufro violencia. Fue mi primera relación de amor sana y se acaba de una manera repentina y sorpresiva para mí", explicó.

Luego, continuó: "Yo estoy lidiando con eso y aceptando que simplemente lo que yo tenía para ofrecerle al otro no le alcanzó, y está bien porque tal vez él buscaba otra cosa. Lo entiendo, lo respeto. Además estoy cargando con una culpa de que el mundo crea que él es monstruo por no quererme, cuando para mí es el hombre más increíble del mundo".

La Joaqui y Luck Ra estuvieron dos años juntos.

En ese sentido, contó que la ruptura no estuvo marcada por una falta de amor. "Tuvimos una situación que a mí me afligió de más y me dolió de más tal vez, y me sentí incomprendida ante... Algo que para él no era tan grave, a mí me estaba doliendo muchísimo. Y la realidad es que dos semanas antes de irme de viaje recibí un ramo de flores de 2 millones de pesos. Nosotros nos amamos, no fue una cuestión de desamor. Él no es un villano por no elegirme", detalló.

La cantante también describió cómo fue el vínculo durante el tiempo que estuvieron juntos y dejó en claro que su dolor no nace de una traición. "Yo no tuve una relación catastrófica con él, fue siempre romance, siempre flores, siempre viajes. Mi duelo no es que él haya hecho nada malo, porque no me hizo nada malo. Mi duelo es entender que la persona que yo amo no me ama", aseguró, completamente movilizada.

Los primeros invitados a la nueva tenmporada de "PH: Podemos Hablar". (Foto: Instagram/ @andykusnetzoff)

En medio de la conversación apareció otro nombre relacionado con la separación: Tuli Acosta. Martín Cirio intervino cuando La Joaqui pidió que no atacaran a Luck Ra y señaló: "La gente no lo ataca por él sino por la tercera persona que aparece en todo esto, que es Tuli Acosta. Sube un montón de historias con doble sentido, y ahora dice 'yo no tengo nada que ver'. Ahí a la gente le agarra bronca de '¿por qué estás permitiendo esto? Es tu amiga y no le decís deja de subir esto'".

Ante ese comentario, La Joaqui tomó distancia de cualquier acusación de malicia. "Yo no dudo de la amistad de ellos, son re amigos. Siento que la confianza de mejores amigos, cuando entra una pareja hay límites que para los adultos son obvios, que tal vez para ellos no lo eran. Yo no pienso que ellos hayan actuado conmigo desde la maldad, sino que actuaron para ellos y por ellos y se olvidaron que a mí me podía doler. Ella me escribió... a fin de cuentas ella no era mi pareja", sostuvo.

Así, el regreso de "PH: Podemos Hablar" tuvo una primera emisión cargada de emociones y revelaciones. La Joaqui eligió el programa de Andy Kusnetzoff para ponerle palabras a un duelo que todavía atraviesa y defendió a quien fue su pareja, pese al dolor que le provoca la separación.