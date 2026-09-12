La Joaqui y Tiago PZK cenaron con la mamá de El Noba y blanqueó su noviazgo: "Mi nuevo yerno..."

La Joaqui y Tiago PZK comenzaron un romance hace muy poco, generando un gran escándalo por la reciente separación de la artista con Luck Ra, que terminó de la peor manera. Confirmando el romance, compartieron una cena íntima con la familia de El Noba en Florencio Varela. La mamá del músico fallecido, Vanesa Aranda, recibió a la pareja en su casa y publicó imágenes del encuentro. La velada mezcló risas, fideos con tuco y el recuerdo de Lautaro Coronel, el amigo que La Joaqui considera familia.

Un encuentro con fuerte carga emotiva

La escena ocurrió en la casa de Vanesa Aranda, en Florencio Varela. Allí, La Joaqui llegó con Tiago PZK de la mano. La mujer los esperaba con nervios y lo dejó claro en sus redes sociales. "Qué nervios. Mi niña me trae a conocer a mi nuevo yerno", publicó en sus historias de Instagram. Minutos después, compartió fotos de la cena.

La velada tuvo un menú simple: fideos con tuco. También hubo risas y anécdotas . El encuentro incluyó a Daniel, el papá de El Noba, y a otras personas del círculo más cercano a la cantante. La Joaqui mantiene un vínculo estrecho con esa familia desde la muerte de Lautaro Coronel en 2022. Con él grabó "Butakera", un hit que los unió artísticamente y que sigue sonando.

La relación entre La Joaqui y la mamá de El Noba va más allá de la amistad. La cantante la considera su segunda madre. Por eso, presentar a Tiago PZK en esa casa tiene un peso simbólico enorme. No fue una salida cualquiera. Fue la entrada oficial del trapero al círculo más íntimo de Joaquina.

Cómo nació el romance, según las versiones periodísticas

La Joaqui y Tiago PZK se conocen desde hace años. La amistad arrancó en la adolescencia: él tenía 14, ella 19 . Durante mucho tiempo fueron solo amigos. La relación sentimental surgió después, en medio de un momento personal delicado para la cantante.

Según el relato de Yanina Latorre, La Joaqui atravesó una internación hace dos semanas. Bajó 10 kilos. "¿En qué momento aparece Tiago? Hace dos semanas a ella la internaron, pero nadie se enteró", contó la panelista. Tiago la fue a ver al sanatorio. Ese gesto marcó un antes y un después. Después del alta, ambos viajaron a Cañuelas con un grupo de amigos. Algunas fotos de ese viaje empezaron a circular y encendieron los rumores.

La foto de la mesa familiar en lo del Noba, con La Joaqui y Tiago PZK juntos.

La relación se consolidó rápido. La pareja decidió manejarse con transparencia. Antes de que el romance se hiciera público, llamaron a Luck Ra, expareja de La Joaqui, para contarle que estaban saliendo. La respuesta del cordobés, según Latorre, fue directa: "Hagan lo que quieran, a mí no me importa, a mí se me fue el amor, yo me quiero divertir".

El contexto: una separación mediática y un comunicado cruzado

El nuevo noviazgo llega pocos meses después de la ruptura de La Joaqui con Luck Ra. Esa separación tuvo ruido mediático. Luck Ra emitió un comunicado en el que apuntó contra su expareja. Dijo que La Joaqui estaba saliendo con "un ex amigo" suyo. La alusión apuntaba a Tiago PZK. La cantante respondió sin confirmar ni negar el romance en ese momento. Ahora, las fotos de Florencio Varela hablan por sí solas.

La cena también sirvió para cerrar especulaciones. Durante semanas, los rumores crecieron. Una salida al Ecoparque porteño junto a las hijas de La Joaqui sumó leña al fuego . En ese paseo, Tiago le compró un burro de souvenir a una de las nenas. Los testigos contaron que se los vio "re copados" juntos . Pero faltaba la foto que confirmara todo. Esa foto llegó desde la casa de Vanesa Aranda.

Un paso que consolida la relación

La presentación ante la familia de El Noba funciona como un termómetro del vínculo. No es lo mismo una salida ocasional que una cena en la casa de la mujer que La Joaqui considera su mamá. Tiago PZK pasó esa prueba. Las imágenes lo muestran sonriente, cómodo, compartiendo la mesa con Daniel y Vanesa. La escena destila una normalidad que contrasta con el ruido de las semanas previas.

El vínculo con la familia de El Noba es un territorio sensible para La Joaqui. Ahí no hay lugar para especulaciones. La cena transcurrió en paz. Hubo risas. Hubo recuerdos. Y hubo una frase que lo dijo todo: "Mi nuevo yerno". Vanesa Aranda no eligió esas palabras al azar. Sabe lo que significan. Sabe que La Joaqui no lleva a cualquiera a esa mesa.

Un cierre que mira hacia adelante

La Joaqui y Tiago PZK no emitieron un comunicado oficial. No lo necesitan. Las fotos de la cena y el mensaje de Vanesa Aranda cumplen esa función. La pareja se muestra sin esconderse. El romance dejó de ser un rumor para transformarse en un hecho público.

Queda por ver cómo sigue la historia. La Joaqui viene de un año intenso, con una separación mediática y un problema de salud. Tiago PZK aparece en ese panorama como un sostén, alguien que ya estaba en su vida desde antes. La amistad de años mutó en otra cosa. La cena en Florencio Varela selló ese cambio.

Mientras tanto, la familia de El Noba suma un integrante más a su mesa. Vanesa Aranda lo recibió con nervios y con afecto. Le dijo "yerno". Y con esa palabra, blanqueó un amor que hasta hace poco solo existía en versiones y fotos robadas.