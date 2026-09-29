La Justicia pidió prisión preventiva para Callejero Fino por peligro de fuga: los detalles

Simón Natanael Alvareng, más conocido como Callejero Fino, se encuentra detenido desde finales de agosto luego de que le hallaran un arma de fuego dentro de su camioneta, cuando se dirigía al cumpleaños de J Rei, el novio de María Becerra. A casi un mes del arresto policial, ocurrido en Tigre, el fiscal Cosme Iribarren solicitó que el cantante sea procesado con prisión preventiva tras considerar que existe peligro de fuga.

El pasado 30 de agosto, al músico le descubrieron durante un control vehicular una pistola calibre .40 marca Glock en su Volkswagen Amarok V6, que circulaba sin patente por la zona de Villa La Ñata. Por ese motivo, efectivos de la Policía Bonaerense procedieron a la detención del artista y de un familiar que iba de acompañante.

Pidieron prisión preventiva para Callejero Fino.

En lo que va de la causa, Callejero Fino ya declaró dos veces y, en la última exposición, habría señalado que circulaba armado debido a las reiteradas amenazas que sufría por parte de su exmanager Carlos Mauricio "Mauri" Fernández, quien terminó detenido a mediados de septiembre.

El cantante tiene antecedentes que fueron determinantes para que la Justicia solicite su detención: seis años atrás, el cantante cumplió una condena por robo a mano armada.

Con este pedido de prisión preventiva, la situación de Callejero Fino se torna aún más complicada. Después de todo, la portación ilegal de arma de guerra es un delito no excarcelable, ya que la pena mínima supera los tres años de prisión.