La mamá de Alexis Mac Allister protagonizará la serie "Madre argentina" en Olga: cuándo y dónde verla

A horas del comienzo del Mundial 2026, se estrenará un nuevo episodio de la serie "Madre argentina" en el canal de streaming Olga. Así como la docuserie "Muchachas" se enfoca en la mirada de las parejas de los futbolistas de la Selección Argentina, la producción se propone brindar la perspectiva de las mamás de los campeones del mundo. En esta oportunidad, Silvina Riela contará la historia de Alexis Mac Allister.

El programa debutó con un episodio dedicado a Marta, la mamá de Enzo Fernández. Su conductora es Paula Chaves, quien se encarga de generar un clima de calidez y cercanía en cada entrevista.

En la segunda entrega, que se podrá ver este miércoles 10 de junio a las 18.30 horas en el canal de YouTube de Olga, Paula visitará a Silvina en su casa en Villa Devoto.

Con mates de por medio, la mamá de Alexis Mac Allister compartirá recuerdos, anécdotas y momentos clave en el camino que llevó a su hijo a convertirse en campeón del mundo con la Selección Argentina.

Además de la charla, Silvina recorrerá junto a Paula Chaves distintos espacios de su hogar para mostrar camisetas, trofeos y objetos que forman parte de la historia deportiva de la familia. En definitiva, el capítulo promete revelar detalles poco conocidos de la vida del mediocampista de Liverpool y de quienes lo acompañaron desde sus primeros pasos en el fútbol hasta llegar al reconocimiento internacional.



Cabe mencionar que este estreno se da en el marco de una reciente polémica con Ailén Cova, pareja de Alexis Mac Allister, con la serie "Muchachas". Resulta que la modelo pidió que no saliera su parte en el documental por miedo al hate que pueda caerle por parte de los fans de Cami Mayan, quien era la novia del futbolista durante su consagración en Qatar 2022.