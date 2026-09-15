La mamá de L-Gante rompió el silencio tras los allanamientos y lanzó una fuerte acusación: "Tiene prontuario..."

L-Gante quedó en el centro de la escena mediática en las últimas horas por dos motivos que sacudieron a la farándula argentina. A su inesperada salida de "MasterChef Celebrity" se sumaron varios allanamientos realizados por la Policía de la Provincia de Buenos Aires en inmuebles vinculados al cantante, a raíz de una denuncia por presuntas amenazas. Tras conocerse el operativo, su mamá rompió el silencio y apuntó directamente contra la denunciante.

Claudia Valenzuela habló del tema durante una entrevista en "Pasó en América" y cuestionó el origen de la denuncia. Según había trascendido, la mujer aseguró haber sido intimidada por un hombre conocido como "El Oso", tío del músico, para que abandonara la vivienda que ocupa. Por su parte, la mamá de L-Gante sostuvo que el conflicto estaría vinculado a tierras de su familia. "Esto viene de una denuncia de una usurpadora de terrenos familiares. Esta señorita no es una exnovia de Elian", afirmó.

Valenzuela también apuntó contra la mujer que realizó la presentación judicial y aseguró conocerla del barrio. "Si vos decís el nombre de ella en el barrio, hay prontuario policial", afirmó la madre del artista, aunque no aportó detalles que respaldaran esa acusación. Luego explicó que las propiedades estarían vinculadas a su tía y a su prima desde hace décadas.

"La casa y los terrenos son de mi tía y de mi prima. Están alrededor de la casa de mi mamá. Hace más de 80 o 90 años", aseguró Claudia. Además, relató cómo habría comenzado la ocupación que derivó en el conflicto. "Ella entró con otras personas, no sola. Están ahí hace unos 20 días", contó durante la entrevista.

De acuerdo con su relato, la familia decidió recurrir a la Justicia ante esa situación. Sin embargo, la mamá de L-Gante afirmó que quienes se encontraban en el lugar no se presentaron ante la Fiscalía. "Se hizo la denuncia, ellos no se presentaron en la Fiscalía", señaló. Mientras tanto, la investigación por las presuntas amenazas continúa y los procedimientos ordenados por la Justicia ya se llevaron adelante.