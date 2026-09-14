La mamá de Lali Espósito reveló detalles del casamiento de su hija y reveló su deseo de ser abuela: "Una nena..."

Lali Espósito y Pedro Rosemblat atraviesan un gran momento en su relación y ya comenzaron a pensar en su futuro juntos.

En ese contexto, Majo Riera, la mamá de la cantante, habló sobre el casamiento de su hija, destacó el vínculo que mantiene con el periodista y sorprendió al revelar uno de sus mayores deseos: convertirse en abuela de una nena.

Cómo será el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Al ser consultada sobre la boda, la mamá de Lali aseguró que la celebración será sencilla y alejada de los grandes eventos. Según explicó, la pareja tendría en mente una ceremonia tranquila, sin demasiadas extravagancias.

"El casamiento va a ser muy tranquilo", expresó la mamá de Lali al referirse a los planes de su hija y Pedro Rosemblat.

De esta manera, dejó en claro que la intención de los novios sería compartir ese momento especial con sus seres queridos, sin convertirlo necesariamente en una celebración multitudinaria.

Qué piensa la mamá de Lali sobre Pedro Rosemblat

Majo también habló sobre la relación entre su hija y el periodista, y destacó especialmente la manera en la que él acompaña y cuida a Lali tanto en público como en la intimidad.

"Lo que más me gusta de Pedro es que la quiere y la cuida, se nota en sus actos públicos y privados", señaló.

Con esas palabras, la mamá de la artista dejó en claro que valora el vínculo que construyeron y la forma en la que Rosemblat se muestra junto a la cantante. Además, remarcó la importancia de que su hija esté acompañada por alguien que la respete y la cuide.

El deseo de Majo Riera para el futuro de la pareja

Más allá de la boda, Majo Riera sorprendió al compartir una ilusión personal relacionada con el futuro familiar de Lali. En ese sentido, reveló que tiene esperanzas de que su hija y Pedro tengan una nena.

"Tengo esperanzas de una nena", confesó.

La frase despertó atención porque dejó entrever uno de sus grandes deseos como mamá: convertirse en abuela. Si bien no se conocieron planes concretos de la pareja en ese sentido, Majo expresó abiertamente la ilusión que tiene para los próximos años.

"El casamiento va a ser muy tranquilo. Lo que más me gusta de Pedro es que la quiere y la cuida, se nota en sus actos públicos y privados. Tengo esperanza de una nena ya que tengo dos nietos varones" @majorieraProd en #AgarrateCatalina con @CatalinaDlugi https://t.co/g5kr66gifX — La Once Diez (@Laoncediez) September 12, 2026

La reacción de Majo al enterarse de la bisexualidad de Lali

Durante la charla, la mamá de Lali también recordó cómo recibió la noticia de que su hija se había declarado bisexual. Según contó, se enteró a través de los medios o de alguna declaración pública de la cantante.

"Me sorprendió enterarme por los medios o por alguna declaración", reconoció.

Sin embargo, aclaró que la sorpresa no estuvo relacionada con una postura negativa frente a la orientación sexual de su hija, sino con la manera en la que tomó conocimiento de esa parte de su vida.

"No fue porque me pasara algo con eso", explicó.

El respeto de la mamá de Lali por sus decisiones

Majo Riera dejó en claro que respeta las decisiones personales de Lali y que siempre priorizó el bienestar y la felicidad de su hija.

Sus declaraciones reflejan el acompañamiento familiar hacia la cantante, tanto en sus elecciones amorosas como en los distintos aspectos de su vida privada. Mientras Lali y Pedro avanzan en su relación, Majo continúa expresando su cariño por la pareja y su deseo de que el futuro los encuentre felices y unidos.