Menú
Crónica en vivo

FARÁNDULA

La mojada de oreja de Julieta Ortega a Julieta Prandi a poco del casamiento con su hermano: "Ella invitó a..."

La actriz tuvo un llamativo gesto con la esposa de Emanuel Ortega en el festejo de su cumpleaños que reavivó la interna familiar. ¡Enterate más, en la nota!

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

A tres semanas del casamiento entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega, donde estuvieron ausentes los hermanos del músico, una nueva interna familiar surgió en las últimas horas. Sucede que Julieta Ortega celebró su cumpleaños número 54 y entre los invitados estuvo Ana Paula Dutil, su amiga y expareja de su hermano. Sin embargo, su actual cuñada no asistió al festejo en un gesto que llamó la atención.

El tema fue abordado por Yanina Latorre en su ciclo "Sálvese quien pueda" (América TV). "Anoche fue su cumpleaños, vimos las historias que subió y estaba Ana Paula Dutil, su amiga y exmujer de su hermano, que está recién casado con Julieta Prandi", comentó la conductora.

Y reveló cuál fue la actitud que adoptó Prandi al respecto: "Fingiendo demencia, subiendo historias en la cancha que fue la despedida de (Lionel Messi".

Acto seguido, Yanina fue más allá y cuestionó la decisión de Julieta Ortega de invitar a Ana Paula Dutil, teniendo en cuenta la relación que mantiene su hermano con Julieta Prandi. "Si vos sos amiga de Ana Paula, no tenés que pelearte con la exmujer de tu hermano si hiciste un vínculo, pero ¿no es una un poco una mojada de oreja invitarla a tu cumpleaños? Yo creo que no la tendrían que invitar y porque Julieta Prandi, obviamente, va a estar incómoda con todo ese evento", opinó.

Asimismo, Majo Martino intervino para contar que habló directamente con Ortega para consultarle los motivos por los que Dutil volvió a estar presente en su cumpleaños después de dos años. "Le pregunté a Julieta por qué, por qué pasó esta situación, por qué no fue Emanuel, si es que se enojó con Anita y me dice: 'Hace dos años que Ana Paula Dutil, mi mejor amiga, no viene a mi cumpleaños. Siempre viene Emanuel, siempre viene la familia y hace dos años que Ana no viene. Este año quise que ella estuviese'", leyó la panelista.

Esta nota habla de:
1
Murió Piero, el cantautor de "Mi viejo" y "Para el pueblo lo que es del pueblo", a los 81 años
DOLOR

Murió Piero, el cantautor de "Mi viejo" y "Para el pueblo lo que es del pueblo", a los 81 años

2
Denuncia de abuso contra Joaquín Levinton: Ayelén Paleo tenía un vínculo con la denunciante y también recibió amenazas
FARÁNDULA

Denuncia de abuso contra Joaquín Levinton: Ayelén Paleo tenía un vínculo con la denunciante y también recibió amenazas

3
Mario Pergolini va por todo en "Otro día perdido": quiénes serán los invitados de esta semana
LA PAVADA

Mario Pergolini va por todo en "Otro día perdido": quiénes serán los invitados de esta semana

4
Wanda Nara, ¿otra batalla ganada?: el fuerte revés judicial que habría recibido Mauro Icardi por sus hijas
FARÁNDULA

Wanda Nara, ¿otra batalla ganada?: el fuerte revés judicial que habría recibido Mauro Icardi por sus hijas

5
Murió Carlos Clerici, la histórica voz de Luchemos por la Vida, a los 62 años
FARÁNDULA

Murió Carlos Clerici, la histórica voz de Luchemos por la Vida, a los 62 años