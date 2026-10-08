La mojada de oreja de Julieta Ortega a Julieta Prandi a poco del casamiento con su hermano: "Ella invitó a..."

A tres semanas del casamiento entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega, donde estuvieron ausentes los hermanos del músico, una nueva interna familiar surgió en las últimas horas. Sucede que Julieta Ortega celebró su cumpleaños número 54 y entre los invitados estuvo Ana Paula Dutil, su amiga y expareja de su hermano. Sin embargo, su actual cuñada no asistió al festejo en un gesto que llamó la atención.

El tema fue abordado por Yanina Latorre en su ciclo "Sálvese quien pueda" (América TV). "Anoche fue su cumpleaños, vimos las historias que subió y estaba Ana Paula Dutil, su amiga y exmujer de su hermano, que está recién casado con Julieta Prandi", comentó la conductora.

Y reveló cuál fue la actitud que adoptó Prandi al respecto: "Fingiendo demencia, subiendo historias en la cancha que fue la despedida de (Lionel Messi".

Acto seguido, Yanina fue más allá y cuestionó la decisión de Julieta Ortega de invitar a Ana Paula Dutil, teniendo en cuenta la relación que mantiene su hermano con Julieta Prandi. "Si vos sos amiga de Ana Paula, no tenés que pelearte con la exmujer de tu hermano si hiciste un vínculo, pero ¿no es una un poco una mojada de oreja invitarla a tu cumpleaños? Yo creo que no la tendrían que invitar y porque Julieta Prandi, obviamente, va a estar incómoda con todo ese evento", opinó.

Asimismo, Majo Martino intervino para contar que habló directamente con Ortega para consultarle los motivos por los que Dutil volvió a estar presente en su cumpleaños después de dos años. "Le pregunté a Julieta por qué, por qué pasó esta situación, por qué no fue Emanuel, si es que se enojó con Anita y me dice: 'Hace dos años que Ana Paula Dutil, mi mejor amiga, no viene a mi cumpleaños. Siempre viene Emanuel, siempre viene la familia y hace dos años que Ana no viene. Este año quise que ella estuviese'", leyó la panelista.