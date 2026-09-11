La Negra Vernaci estalló de furia tras los rumores sobre un conflicto con "MasterChef Celebrity": "No compren..."

En las últimas horas, Yanina Latorre contó que peligraba la participación de Elisabeth "La Negra" Vernaci en "MasterChef Celebrity" por no gustarle ninguna de las maquilladoras que ofrece el reality de Telefe. Sin embargo, la locutora desmintió los rumores y dejó ver su enojo por las mentiras que estuvieron circulando.

La conductora de "Sálvese quien pueda" (América TV) también explicó que Vernaci no estaba de acuerdo con las publicidades que le exigirían que debe hacer para el programa, por lo que estaba en duda si arrancaría con las grabaciones del certamen de cocina.

"Yo no sé de dónde salen las noticias, seguramente salen del mismo lugar de donde uno está", comenzó diciendo La Negra Vernaci en "Amanece que no es poco", el ciclo del canal de streaming Olga.

Y profundizó: "Pero ya escuché que me decían: 'Escuché que dijeron que no vas a estar porque cambiaste tres maquilladoras'". Fue en ese entonces que la locutora aprovechó para desmentir esa versión. "Es mentira, no compren fruta podrida. Yo tengo la maquilladora de toda mi vida, no cambié tres maquilladoras", aclaró.

No obstante, la figura radial no se tomó a pecho las especulaciones que circularon en su contra. "Es parte del juego de entrar a la tele: tener que desmentir pelotudec*s. Y yo no me voy a dedicar a eso, lo voy a hacer esta sola vez nada más y después digan lo que quieran. Porque cuando uno ya está dentro de eso, es como que firmaste un poco con el diablo y me tengo que bancar las forrad*s que tengan ganas de decir", aseveró La Negra Vernaci.

Aunque también reveló que todavía no firmó el contrato con "MasterChef Celebrity". "Dicho todo esto, es mentira lo que dicen", cerró la locutora y presentadora, contundente.