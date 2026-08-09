La opinión de Luis Ventura: balance aprobado por unanimidad

@LuisVenturaSoy

Como nunca jamás había ocurrido, la Asociación de Periodistas de Televisión y Radio Argentina (APTRA ), quedó en el tapete y en el ojo de la tormenta, de una turbulenta polémica, que obraron voces de colegas, medios y empresarios, que han agitado un mar de dudas, críticas e investigaciones de gente que no tenía que ver con el tema o de algunos periodistas que siempre buscan ensuciar a la entidad, buscando contenidos para sus espacios en los diferentes medios, buscando títulos rimbombantes y faltas de papeles.

Entre otras atrocidades, pude leer y escuchar pedidos desenfrenados tratando de exigir algunas cosas y reclamos como pocas veces ocurridos en la historia de esta asociación. Durante la pandemia nadie pedía balances, ni se hacían presentes, ni visitaban a la entidad, que seguía empujando y poniendo el pecho, aunque la prepaga aumentara todos los meses, aunque los servicios de la casa llegaran todos los días, los sueldos de los empleados que se pagaron y cumplieron al pie de la letra.

En aquellos tiempos no tan lejanos, eran muy pocos a los que se les veía la cara o figuraban para preguntar si se necesitaba algo. Ahora que esta asociación logró salir adelante con los balances en regla, saludables, consolidando al Martín Fierro como el mejor premio entregado a periodistas, actores, productores y programas.

Un día, Tomás Dente, que arañaba la puerta de APTRA para hacerse socio, posteriormente renunciaba hablando de corrupción, porque en el canal en el que trabajaba no había recibido ninguna estatuilla. Otro día con dedos acusadores surgieron reclamos de Evelyan Von Brocke y de Pilar Smith, porque no se les pagaban pasajes y estadías a Miami para el Martín Fierro latino. Hoy el mismo galardón, cumplirá en noviembre la quinta edición de entregas.

Evelyan Von Brocke renunció a APTRA.

La polémica se instaló y las mismas voces siguieron embarrando al premio latino, y en uno de los desboques, Evelyn se metió en la vida privada del periodista Marcelo Polino y eligió a APTRA para denunciar y no a la justicia, como correspondería. La entidad lo abrigó y llevó a una asamblea y posterior votación por el accionar de Von Brocke y Smith que fueron condenadas, pero renunciaron las dos antes de ser expulsadas.

APTRA no paró y sigue trabajando para recibir nuevamente a Marcelo Polino que se quejaba semanas antes, reclamando el balance a una empleada de la entidad correspondiente al 2025. Todo muy enfático y mediático, mientras sonaban voces de candidaturas para la asociación con mucha impaciencia y reproches, se le respondió que dichos números se entregarían en la asamblea y balance de APTRA a la que el Sr. Polino no asistió ni se hizo presente y que por unanimidad y aclamación fue aprobada sin ningún tipo de oposición. Le guste a quien le guste, aguante el Martín Fierro. ¡Te lo digo yo!

L.V.