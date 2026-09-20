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FARÁNDULA

La opinión de Luis Ventura: el adiós a Chiche Gelblung deja un gran vacío

TE LO DICE ÉL. El histórico comunicador dejó una huella en la radio, la gráfica y la televisión, con un estilo disruptivo y provocador. Además, fue un gran formador de periodistas y marcó una época en los medios.

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@LuisVenturaSoy

Solo faltaba precisar la hora y el día exactos en los que había decidido marcharse. Era claro que Samuel "Chiche" Gelblung estaba convencido de que saldría de gira recién con el último suspiro. El coche ya no tenía combustible; de nada servía empujar solo con ganas y muchas agallas.

Dios y el Diablo lo esperaban hace rato para entrevistarse con el periodista más incisivo y polémico del planeta, para repasar todas sus notas y transitar por todos sus títulos y tapas. Murió Samuel "Chiche" Gelblung, nos abandonó a los 82 años, periodista como pocos, que tuvo brillo propio, en la radio, en la gráfica, en la televisión y en los medios de comunicación vanguardistas, con ese estilo, en muchos momentos disruptivos y con tintes provocadores, donde muchas veces sus preguntas iban al hueso y muy directas, tratando de llegar a lo más profundo de los hechos, clarificarlos y tratar de llegar a la verdad.

"Chiche" fue un profesional infatigable, ejemplar y comprometido con la ética y el rigor con que ejerció el periodismo en el minuto a minuto y el día a día, pero este legado excede lo laboral, defendiendo las causas justas, dignificando la profesión, que hoy en día está cada vez más bastardeada, con gente que dice ser periodista y claramente no lo es.

Gelblung la peleó desde hace un tiempo con problemas de salud, pero junto a su familia recibió un apoyo constante de sus tres hijos, y con una gladiadora de vida que se llama Cristina Seoane compartió casi cinco décadas, permaneciendo siempre a su lado. Una tribu que latió y vibró al ritmo de su cacique líder y patrón de todas las miradas, voces y decisiones. "Chiche" siempre fue primero él, segundo él y tercero él. Así supo publicar aquella portada con su Reina Madre, Mirtha Legrand tomando sol con malla enteriza en las playas de Punta del Este, imaginó una autopsia ficcionada de un ser extraterrestre e inventó la máquina de la verdad para dilucidar los casos periodísticos más increíbles.

Fue un gran formador de colegas, dejando de manera uniforme, propia e inconfundible de buscar y contar la información, alterando los protocolos e improvisar permanentemente rompiendo todas las estructuras sin importarle las consecuencias. Vaya este espacio al homenaje que quisimos hacerle a un grande de la comunicación y la credibilidad de un periodista que ya debe estar haciendo notas en el Cielo y sin censuras. Y seguramente estarás jugando al truco con Jorge Lanata, Mauro Viale y con Héctor Ricardo García, sabiendo que tenés una flor, contra la falta envido. ¡Te lo digo yo!

L.V.

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