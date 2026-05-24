La opinión de Luis Ventura: el Martín Fierro no deja de crecer

No puedo creer todas las movilizaciones emocionales que genera cada año, o cada entrega de esa estatuilla de 30 centímetros que simboliza a un gauchito que identificamos como "Martín Fierro". Cada vez que este premio sale a la palestra empiezan los forcejeos, las alegrías, las celebraciones acompañadas de reproches, denuncias, amarguras, tristezas, presencias y ausencias. Nada pasa desapercibido y todo importa en los juegos mediáticos que envuelven periodistas, actores, locutores, cazafamas, figuretis, talentosos y toda la fauna farandulera que pasean por la alfombra roja en busca de la foto de vidriera o las tapas mismas.

Pasó el "Martín Fierro" número 54 y en su recorrido se quedó con todos los temas, títulos y contenidos de notas y sumarios periodísticos de todos los sistemas. Televisión, radios, plataformas, redes, streamings nacionales, provinciales y pueblerinos. Ahí lo vimos e hizo roncha el saludo irónico del maestro de ceremonias Santiago del Moro a su malquerido conductor y colega Marley que se cansó de mandar fruta a APTRA poniendo en duda su presencia al evento para finalmente acoplarse de las boleadoras del gauchito para subir y llevarse su premio.

La voluptuosa Wanda Nara mostrando un modelo atrevido pero también mucha piel al aire para aceptar miradas, críticas y simpatías y quedándose con todas miradas, y con la estatuilla del rubro más poblado y deseado de la noche que era el de conductoras, que se disputaba entre siete primeras figuras de la pantalla. El rating subía y subía, hacía picos de 18 puntos, en mediciones amarretas de estos tiempos en donde otros sistemas de comunicaciones debilitan los registros de una cuestionada IBOPE.

Esta visibilidad de la trasmisión del premio molestaba a los que entraban en el reparto de galardones, ardores y corrillos maliciosos se pusieron a la orden del día. Moria Casán se reconciliaba con Georgina Barbarossa y cuando estaba la foto armada, convocaban a una no premiada Carmen Barbieri para engordar la foto, mientras Mirtha Legrand daba cátedra de estelaridad haciéndose presente después de una filosa bronquitis que a los 99 años no resulta moco de pavo.

Wanda Nara en los Premios Martín Fierro 2026. (Foto: Crónica/ Nahuel Ventura).

Macaya Márquez se llevaba todos homenajes por sus 18 mundiales, mientras la gente lloraba por el recuerdo a Luis Brandoni, mientras Daniel Vila agradecía por los 60 años del canal América alentando al periodismo libre. El Oro se lo llevó Guido Kaczka para Canal 13 a pesar de los cizañeros que porfiaban que lo ganaba Wanda y Telefe por ser locales de la televisación. ¡Error! Nadie acertó y le guste a quien le guste, el "Martín Fierro" no deja de crecer y crecer, a pesar de todo y de todos. ¡Te lo digo yo!