La opinión de Luis Ventura: Mirtha Legrand no puede con su genio y perdura

@LuisVenturaSoy

"Internaron a Chiquita Legrand" fue la versión que se agigantó hasta convertirse en noticia y titular insistente de un contenido que se constituyó en el titular más importante de la última semana. No es la primera vez que ocurre con una mujer de 99 años de edad, en tránsito al siglo de vida, en medio de una estelaridad poco vista en la Argentina y en el mundo. Porque es la misma Mirtha que sigue batiendo récords con logros, celebraciones, premios y asistencias casi perfectas con todos sus contratos y compromisos laborales.

Los entendidos en salud y tratamientos médicos hablaban de neumonía rabiosa, de internaciones en terapias intensivas, medicaciones feroces y complicaciones en las tomografías computadas que eran solicitadas por una familia que observa y acompaña a la diva de los almuerzos, que insistía e insistía en que le dieran el alta por todas las presencias que le reclamaban.

Aun en su internación, impuesta entre su hija Marcela Tinayre, su nieto y manager Nacho Viale, Mirtha seguía comunicándose con su producción para mejorar su próximo almuerzo televisado, reprogramar sus campeonatos de canastas con sus amigos de los tés con masas dominicales, reprogramar sus citas con los modistas de sus próximos vestidos... Ella no sabe lo que es el descanso y la quietud porque, a manera de tractor sin frenos, "Chiquita" avanza y avanza y de ahí la convicción de sus seres más queridos de bajarla de esa intensidad.

Hoy esa estrella con ausencia justificada es reemplazada por su nieta Juanita Viale y para ella está bien, pero no es lo mismo. Porque faltan las "preguntas puñaladas" de esa conductora aguda y punzante, las miradas femeninas de una mujer con ojo clínico de la política, el deporte, el mapa social y, por supuesto, el espectáculo de primera agua.

Con todos los recaudos médicos de los profesionales y especialistas del Sanatorio Mater Dei, Mirtha fue evolucionando con diagnósticos que agregan preocupaciones en el horizonte de la diva que insisten en decir que no fue una "neumonía bilateral", sino una "pulmonía caprichosa" por salir un poco desabrigada a la cena solidaria de Margarita Barrientos.

En una comunicación con Nacho Viale, el manager y nieto de Chiquita nos explicó: "No puedo dejarla sin acompañar en sus decisiones profesionales y personales porque ella siempre quiere estar en todos lados y no toma conciencia de que está a pasos de cumplir 100 años. Yo la quise internar para resguardarla de muchas convocatorias y presencias que con el rigor de este invierno la pondrían en riesgos que ya no debe correr...".

Camino a la eternidad y en pleno regocijo de cariño con su gente, la diva sigue caminando hacia el bronce de la estatua que no termina de ser una elección de una mujer que elige parar y seguir en acción. ¡Te lo digo yo!

L.V.