La opinión de Luis Ventura: Padre nuestro ya estás en el cielo

En un día donde todo parecía tranquilo, de repente un sudor frío empezó a invadir mi frente y recorrió toda mi espalda, cuando prendí mi celular y empezaron a repiquetear los mensajes que se hacían interminables, donde colegas y amigos me preguntaban esa frase que nadie quiere escuchar y que se vuelve un taladro para el ser humano con sentimientos muy definidos y latentes, donde el corazón palpita y siente el doble de lo normal.

Sí...hablamos de esa información, que chequeas una y otra vez, para no dañar a esa familia ilustre y querida, como ha pasado no hace mucho tiempo con alguna persona que se decía ser profesional y tuvo que salir a pedir disculpas, entre llantos y excusas en medio de una marea de reproches por parte de casi toda la sociedad.

Lamentablemente sucedió y se nos fue, Jorge, el padre del gran capitán de la Selección Argentina y mejor jugador del mundo Lionel Messi, este padre que siempre estará con vos, y nos dejó a todos un ejemplo de sacrificio y de lucha. Hoy el fútbol se queda en silencio y te abrazamos en el momento más difícil, sabiendo que siempre de cada grande hay alguien que confió y creyó primero. Gracias, Jorge, por darle a Lionel los valores y principios que lo hicieron único y grande.

Realmente no puedo salir de la conmoción del fallecimiento del padre del gran capitán que se encontraba internado en una clínica de Rosario. Lionel asistió rápidamente con toda su familia proveniente de Miami, asistiendo al velatorio privado y con un núcleo muy íntimo en su ciudad natal.

Lionel Messi junto a su padre, Jorge.

El mundo se expresó a los cuatro puntos cardinales e hicieron llegar sus condolencias tras la partida del hombre que guio permanentemente y fue sostén de su exitosa carrera a nivel personal y profesional; lamentablemente, nos tocó despedir al hombre que estuvo detrás de las historias más grandes e inolvidables del fútbol mundial.

Hoy nos toca descubrir que en este último campeonato del mundo, fuimos testigos de situaciones y pasajes de partidos muy intensos con emociones sin límites, donde se llegó a los llantos desenfrenados por parte de hinchas y jugadores, pero todos sabemos que detrás de todo esto había y se jugaba otro partido al margen, en el que se caía en la lucha por la vida, pero lamentablemente terminó en una derrota que nos metió en un profundo dolor irreparable.

Lionel Messi en su adolescencia junto a su padre.

Jorge Messi falleció a los 68 años luego de luchar y pelear contra una enfermedad muy dura. Por eso hoy nos damos cuenta la mochila enorme con todo este peso, que tuvo que llevar "La Pulga", y sostener en la final donde nos tocó perder contra España, y una vez finalizada viajó de manera urgente a encontrase con su padre en Rosario, porque sabía que se le venía la final más importante de su vida y era acompañar a una de las personas más importantes de su vida, su padre.

Además siempre estuvo acompañado por su esposa Celia, quién tampoco estuvo presente en el último mundial y sus hijos Rodrigo, Matías y María Sol.

Jorge que en paz descanses. Gracias por todo lo que nos diste a través de tus enseñanzas para Lionel; te vamos a llevar siempre en lo más profundo de nuestros corazones. Naciste siendo el más grande. ¡Te lo digo yo!