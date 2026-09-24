La polémica que golpea a Charlotte Caniggia: su novio fue acusado de presunta estafa y de alejarla de su familia

Después de quedarse con el tercer puesto en "Gran Hermano: Generación Dorada", Charlotte Caniggia enfrenta un fuerte escándalo. En las últimas horas trascendió que su novio, Roberto Storino Landi, fue denunciado por una presunta estafa y comenzaron a circular distintas versiones sobre la dinámica de la pareja.

Las rumores sobre la relación de Charlotte y su novio

El tema fue abordado en "LAM", donde Pepe Ochoa expuso las dudas que existirían dentro del círculo cercano de la influencer. "El entorno de Charlotte piensa que este señor la tiene cercada. Empezó a tener distancia de su hermano y su mamá, además del problema de base", aseguró el panelista.

Durante el programa también se habló del supuesto manejo que Storino Landi tendría sobre los compromisos laborales de Charlotte. "Roberto sería quien le maneja la agenda", señalaron al aire, luego de que un productor intentara comunicarse con la mediática y fuera el empresario quien atendiera el llamado.

Las versiones alcanzaron además las finanzas de la influencer. Según lo expuesto en "LAM", personas cercanas a Charlotte sostendrían que su pareja tendría participación en la administración de su dinero. "El mismo círculo de Charlotte contó que él le manejaría el dinero y ella no tendría injerencia en sus finanzas. Estas personas también contaron que Roberto tendría malos manejos con terceros", explicaron.

Las dudas también se instalaron alrededor de la actividad de Storino Landi. El empresario contó en otras oportunidades que trabaja en el rubro automotor y que desarrolla negocios entre Buenos Aires y Miami. Sin embargo, en el programa señalaron que dentro del entorno de Charlotte existen interrogantes sobre sus actividades y hasta se preguntan "de qué vive".

Charlotte Caniggia y Roberto Storino Landi.

La denuncia de un hombre que le compró un auto

En medio de este panorama, "LAM" entrevistó a un hombre que aseguró haber tenido un conflicto con Roberto después de comprarle un auto usado durante la pandemia. Según su relato, el vehículo acumuló numerosas multas y, pese a sus reclamos, el problema continuaría sin resolverse.

"Cuando se lo dije, me vendieron que lo transfiera igual porque él lo iba a resolver. Cinco años después, estamos así", contó el hombre. Luego relató sus intentos por contactarlo: "Lo llamé mil veces, le mandé mensajes, pero nunca me contestó. La verdad que yo confié. Es una mala persona, porque por lo menos puede hablar, hay formas de comunicarse. Tiene como tres números".

El denunciante también cuestionó la forma en la que, según él, trabaja Storino Landi y sostuvo: "Él vende coches de otros, no hace otra cosa, es un pasa manos". Las acusaciones fueron planteadas durante la emisión del ciclo y corresponden al relato del entrevistado.

Charlotte Caniggia y Roberto Storino Landi están juntos hace siete años.

Qué dijo Charlotte Caniggia sobre la situación

Consultada por "LAM", Charlotte aseguró que desconocía la denuncia contra su pareja. La influencer sostuvo que Roberto nunca le había hablado del episodio y evitó profundizar sobre las versiones que comenzaron a circular en torno a su relación.

La relación de Charlotte Caniggia y Roberto Storino Landi

Charlotte y Roberto llevan más de siete años juntos y atravesaron distintas etapas. La pareja tuvo una crisis en 2022, seguida de una separación y posterior reconciliación. Con el tiempo volvieron a mostrarse unidos y, a fines de 2025, anunciaron sus planes de casamiento luego de que la mediática también expresara su deseo de convertirse en mamá.