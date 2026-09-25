La policía encontró a Claudio Hernán Di Carlo, el acosador de Sofía Gonet, y lo llevó a declarar: "Yo le voy a pedir disculpas..."

Claudio Hernán Di Carlo, el hombre señalado por acosar a Sofía "La Reini" Gonet durante una década, fue detenido y en estos momentos lo trasladan a la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 6 para que declare ante el fiscal Federico Taramelli. Se lo investiga por amenazas simples contra Homero Pettinato, aunque su antecedente por desobediencia complica su situación. No descartan que quede detenido tras la indagatoria.

El acosador de La Reini debe declarar ante la Justicia



El hombre señalado por hostigar durante años a Sofía Gonet y amenazar de muerte a Homero Pettinato fue citado por la fiscalía para prestar declración indagatoria por amenazas simples. Según la información exclusiva, estaría... pic.twitter.com/xR8BIbzcjT — TVP (@TV_Publica) September 25, 2026



El operativo y la indagatoria

La citación estaba fijada para este viernes. Después de días de búsqueda intensa, la Policía logró dar con Di Carlo y lo traslada a la fiscalía porteña. El hombre, oriundo de Junín, se había mostrado esquivo desde que el caso tomó estado público. Ni siquiera los intentos previos de notificarlo en su domicilio dieron resultado.

"Si no se presenta, va a ser declarado en rebeldía y ahí sí lo van a ir a buscar con la fuerza pública", habían advertido en el programa La Mañana con Moria días atrás. Ese escenario parece haberse activado. Ahora la Justicia lo tiene cara a cara y espera su versión de los hechos.

La causa que lo tiene contra las cuerdas

La denuncia que originó todo la radicó Pettinato en la Comisaría 14B de Palermo. El lunes, mientras conducía su programa en OLGA, vio a Di Carlo frente al ventanal del estudio. Según su relato, el hombre se pasó el dedo índice por el cuello en un gesto que interpretó como una amenaza de muerte.

"Cuando yo me puse de novio con ella, él se obsesionó de manera muy violenta conmigo", contó Pettinato al aire. Y reprodujo algunos mensajes: "Te voy a matar, se te va a apagar la tele, te voy a ir a buscar a la puerta de Olga, te voy a pegar un tiro en la cabeza".

El fiscal Taramelli imputó a Di Carlo por amenazas simples, delito que contempla penas de seis meses a dos años de prisión. Pero hay un elemento que agrava su situación: registra una causa previa por desobediencia, por un enfrentamiento con efectivos policiales en la vía pública. Ese antecedente pesa a la hora de evaluar si le corresponde prisión preventiva o excarcelación.

Lo que dijo antes de caer

Antes de que la Policía lo encontrara, Di Carlo habló con el periodista Pablo Layús para Primicias Ya. Entre lágrimas, intentó justificar lo injustificable. "Sé que lo de Homero se me fue de las manos, lo entiendo", admitió. Y enseguida agregó: "Él no puede salir a denunciar algo que ni siquiera llegó a la agresión física. De casualidad andaba por Olga y cuando lo vi, empecé a ver rojo".

Sobre las acusaciones de acoso, fue terminante: "Eso que dijo que la acoso desde hace más de diez años es mentira. Nunca le mandé mensajes de cuentas truchas". También negó haberle hecho "magia negra" y aseguró que sus acciones eran para pedir por el bienestar de la influencer: "Lo que yo hago es pedirle a Dios y al universo que ella esté protegida".

Pero cuando le preguntaron por Gonet, se quebró. "¿Cómo no me voy a poner mal por la mujer que llevo siete veces en la piel?", dijo en referencia a los tatuajes que tiene dedicados a ella. Y dejó una frase que quedará: "Yo le voy a pedir disculpas solamente a La Reini".

El calvario que viene de lejos

Sofía Gonet no es una víctima improvisada. La influencer contó que el hostigamiento arrancó mucho antes de que fuera famosa. "Es una persona que a mí me viene acosando ya hace diez años", declaró. "Desde antes de hacerme muy conocida, subía cosas todo el tiempo de mí, se hacía tatuajes con mi cara, con mis ojos, con mi nombre".

Según su testimonio, Di Carlo creaba cuentas falsas de manera constante para eludir los bloqueos. Llegó a armar lo que ella describió como "altares" con fotos, velas y sales de colores. "Cada media hora, todos los días, hace aproximadamente 10 años", detalló sobre la frecuencia de los mensajes.

La situación escaló cuando Gonet empezó su relación con Pettinato. "Siempre fue amenazando mucho, amenazaba mucho, también se obsesionaba con mis parejas, con mis vínculos. Pero bueno, con Homero nunca la cortó", agregó.

Un patrón que se repite

Gonet explicó por qué nunca había denunciado antes. "La verdad es que nunca lo denuncié porque medio que me acostumbré a vivir con esta situación", sostuvo. Incluso recordó que el año pasado intentó denunciar a un vecino que la amenazó de muerte y no obtuvo respuestas: "Me tuve que mudar yo".

El caso expone un problema más grande que el de una sola víctima. El acoso digital que se extiende durante años, que la Justicia no logra frenar, que la víctima naturaliza porque nadie le da respuestas. El botón antipánico y la custodia policial para Gonet y Pettinato llegaron, pero llegaron tarde. La indagatoria de este viernes es el primer paso para que Di Carlo responda. La pregunta es si la Justicia esta vez hará algo más que citarlo a declarar.