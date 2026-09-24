La prima de Thiago Medina ratificó la denuncia por abuso sexual y lanzó una dura frase: "Él lo admitió y..."

A casi dos meses de que el hecho se hiciera público, Iara Agustina Ledesma, prima de Thiago Medina, ratificó este martes la denuncia contra el exparticipante de "Gran Hermano" por presunto abuso sexual. La joven había hecho formal la denuncia a finales de julio sobre un episodio que habría ocurrido cuando ella tenía 12 años.

Al aire de "LAM" (América TV), Pilar Smith afirmó que Iara, de 19 años, se presentó a declarar en la Unidad Fiscal N.° 2 de La Matanza del fuero penal juvenil.

"Después de la declaración, el próximo paso sería llamarlo a Thiago a indagatoria para que se defienda, excepto que el jurado antes disponga algún medio probatorio", leyó la panelista en vivo.

Y explicó cómo seguirá la causa: "Para el proceso judicial es necesario que se hagan las pericias psicológicas y recién hay fecha para abril de 2027. Así que la causa va a estar frenada hasta ese entonces".

%uD83D%uDD34 DENUNCIA A THIAGO MEDINA: ¿POR QUÉ PESTAÑELA SE MANTIENE EN SILENCIO?



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En diálogo con TN Show, Ledesma contó cómo atravesó este momento, que para la víctima suele ser más duro que la primera denuncia: "Pude declarar y pude contar con más detalles lo que pasó en su momento. Por suerte, ahora estoy mejor y más tranquila. Pude declarar tranquila también. En la primera denuncia yo estaba mal, pero ahora lo pude contar más detalladamente".

Respecto a los posteos que hizo el ex de Daniela Celis después de ser denunciado, en los que infirió su inocencia, la joven señaló: "No me enojaba, sí me ponía mal porque en el momento que pasó todo esto lo admitió y le pidió perdón a mi mamá. Ahora pone otras cosas sabiendo que él en su momento lo admitió, pero bueno, cada uno es libre de poner lo que quiera en cualquier lado".

"Vamos a ver qué pasa, vamos a esperar y vamos a llegar hasta lo último, hasta que se sepa la verdad", aseguró Iara Agustina Ledesma, dando a entender que irá hasta las últimas consecuencias contra el ex "Gran Hermano".

Finalmente, consultada por la posibilidad de que Thiago Medina sea detenido, la joven fue contundente. "Eso lo va a decidir la justicia. Yo quiero que se sepa la verdad, y si tiene que ir detenido, que vaya", sentenció.



